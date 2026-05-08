Ste videli, kako je Goran Dragić praznoval 40-ko? Njegova draga pokazala veliko gole kože (FOTO)

Goran Dragić je dopolnil okroglih 40 let. Eden največjih slovenskih košarkarjev vseh časov, nekdanji zvezdnik lige NBA in kapetan zlate slovenske reprezentance z EuroBasketa 2017, je sprva svoj osebni jubilej praznoval daleč od sivine vsakdana – pod palmami, ob soncu in v družbi ljudi, ki mu pomenijo največ, zdaj pa je proslavil še z glamurozno zabavo. Sodeč po posnetkih, ki jih je delil na Instagramu, je šlo za pravi spektakel. Od trinadstropne torte, na kateri seveda ni smel manjkati zmaj, do po naročilu izdelane serije pijač z enakim emblemom poleg številke štirideset. Preprosto, jasno, zgovorno: zmaj je vstopil v novo desetletje.

Goran in njegova izbrankasta bila na ta dan seveda videti naravnost brezhibno. Skupaj sta se z dvema prijateljema fotografirala v avtomobilu na poti na praznovanje, nasmejana in sproščena, kot par, ki dobro ve, da si takšne večere velja zapomniti. On v beli srajci, šik hlačah in z elegantno uro, ona pa v kratki bleščeči obleki iz perlic in kristalov, ki ji je poudarila globok dekolte in v kateri so njene dolge noge pritegnile številne poglede. Dragić je profesionalno kariero sicer sklenil leta 2023. V ligi NBA je igral za več klubov, med drugim za Phoenix Suns, Miami Heat, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in Milwaukee Bucks, največji slovenski športni spomin pa ostaja leto 2017, ko je kot kapetan reprezentanco popeljal do zgodovinskega evropskega naslova.