Ste videli, kako je odmevala slovenska pesem v Cortini? Tukaj so posnetki (VIDEO)

Slovenska glasba te dni zveni sredi Cortine d’Ampezzo, kjer so Fehtarji na tamkajšnjem trgu presenetili navijače in turiste z vsega sveta. Med olimpijskim utripom so spontano zapeli svojo pesem Moja Slovenija in s harmoniko ter energijo ustvarili ustvarili občutek, kot da smo v Sloveniji in ne Italiji.

Ob posnetku so Fehtarji dodali pomenljivo misel: »Kamorkoli grem se korenin še bolj zavem.« Množica na trgu se je ustavljala, poslušala in skupino nagradila z aplavzom, saj so v tisti vrvež vnesli nekaj pristnega in domačega.

(Oglejte si posnetek):

Video iz Cortine se je nato v hipu razširil po družbenih omrežjih, kjer je po odzivih sodeč dosegel ogromno ljudi. Pod objavo se vrstijo komentarji podpore in navdušenja, mnogi pa poudarjajo, da Fehtarji ne prinašajo le glasbe, ampak tudi občutek skupnosti. Skupina je v Italijo odšla z jasnim namenom z glasbo in dobro voljo spodbujati slovenske športnike in zdi se, da jim je to uspelo bolje, kot bi si lahko kdo predstavljal.

Nika Vodan in Maja Kovačič sta se zavrteli. FOTO: Zaslonski Posnetek

Fehtarji pa niso poskrbeli le za presenečenje na trgu. V Cortini so proslavili tudi srebrno kolajno smučarske skakalke Nike Prevc, ki je Sloveniji prinesla nov val ponosa. V Slovenski hiši so se družili z olimpijsko ekipo, kjer so se tekmovalci zavrteli ob zvokih slovenskih viž.