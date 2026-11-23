Na Regionalnem televizijskem programu Koper – Capodistria je za zabaven trenutek poskrbel dolgoletni novinar, urednik in televizijski voditelj Branko Vrabec. Ob koncu informativne oddaje Primorska kronika je gledalce presenetil z nekoliko drugačnim slovesom, ki je zaradi njegovega priimka dobil še posebej hudomušen pomen. »No, jaz vam ne bom ne mijavkal ne čivkal, ampak lepo po domače povedal: Lep večer in nasvidenje!« je z nasmehom zaključil oddajo. Njegov izvirni pozdrav ni ostal neopažen, saj so posnetek pospremili z besedami: »Vrabčev nepozabni zaključek Primorske kronike.« Dolgoletni televizijski obraz je tako pokazal, da tudi v informativnih oddajah ne manjka prostora za kanček humorja.

Takšni priimki niso redkost

Zanimivo je, da Branko Vrabec še zdaleč ni edini znani obraz RTV Slovenija, ki nosi priimek iz živalskega sveta. Med njimi najdemo tudi novinarko Sašo Jazbec, športnega novinarja Aleša Goloba, ki ustvarja v Multimedijskem centru RTV Slovenija, in športnega novinarja ter voditelja Vala 202 Uroša Volka. Tu sta še novinarka in urednica Tanja Kozorog Blatnik ter Zoran Medved, dolgoletni televizijski novinar in nekdanji odgovorni urednik TV Maribor. Na RTV Slovenija imajo tudi snemalca s priimkom Golob, tako da je živalska druščina pred kamerami in za njimi še nekoliko številčnejša. Vrabec je s svojim hudomušnim zaključkom Primorske kronike tako nehote opozoril na zanimivo naključje med sodelavci javnega zavoda. In čeprav bi glede na priimek morda pričakovali kakšen čivk, je gledalce raje pozdravil povsem po domače.