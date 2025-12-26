Ste videli, kako številčno družino ima Nataša Pirc Musar? »Vsakič nas je več…« (FOTO)

Predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na božični dan na Facebooku s svojimi sledilci delila topel, povsem domač utrinek – kako se pri njih vsako leto zbere širša družina. Iz njenega zapisa veje preprosta praznična sreča: dobra hrana, smeh, najbližji in občutek, da se družina širi.

V objavi je izpostavila, da so se zbrali v še večjem krogu kot prej, ter v šali razdelila tudi “praznične vloge”, kdo je pekel, kdo je kuhal in kdo je poskrbel, da je bilo jedi dovolj hitro konec: »Takole se na božič vsako leto zbere moja širša družina. Vsakič nas je več… nečaki s svojimi puncami, sin Maks tudi, seveda ati in mami in mami od Aleša. Tanja Pirc Robič je pekla, Aleš in jaz kuhala, Ata Smrk je pa zadovoljno jedel. Blagoslovljen božič želimo Musarji gusarji in sestrina družina vsem vam.«

Pod zapisom so se oglasili tudi sledilci in predsednici namenili praznične voščilnice ter lepe misli. Bernarda je zapisala: »Ni lepšega! Ohranjajte to tradicijo, ker nič ni lepšega! Lp in uspešno leto 2026 vam želim!«, Blanka ji je zaželela: »Vesel božič celi družini! Uživajte v dobri hrani, veselju in druženju«, Anže pa je dodal: »Vesel in miren božični večer gospa predsednica naberite si veliko novih moči.«