Ste videli, kako številčno družino ima Nataša Pirc Musar? »Vsakič nas je več…« (FOTO)

Galerija
Predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na božični dan na Facebooku s svojimi sledilci delila topel, povsem domač utrinek – kako se pri njih vsako leto zbere širša družina. Iz njenega zapisa veje preprosta praznična sreča: dobra hrana, smeh, najbližji in občutek, da se družina širi.
V objavi je izpostavila, da so se zbrali v še večjem krogu kot prej, ter v šali razdelila tudi “praznične vloge”, kdo je pekel, kdo je kuhal in kdo je poskrbel, da je bilo jedi dovolj hitro konec: »Takole se na božič vsako leto zbere moja širša družina. Vsakič nas je več… nečaki s svojimi puncami, sin Maks tudi, seveda ati in mami in mami od Aleša. Tanja Pirc Robič je pekla, Aleš in jaz kuhala, Ata Smrk je pa zadovoljno jedel. Blagoslovljen božič želimo Musarji gusarji in sestrina družina vsem vam.«
Pod zapisom so se oglasili tudi sledilci in predsednici namenili praznične voščilnice ter lepe misli. Bernarda je zapisala: »Ni lepšega! Ohranjajte to tradicijo, ker nič ni lepšega! Lp in uspešno leto 2026 vam želim!«, Blanka ji je zaželela: »Vesel božič celi družini! Uživajte v dobri hrani, veselju in druženju«, Anže pa je dodal: »Vesel in miren božični večer gospa predsednica naberite si veliko novih moči.«
Predsednica republike Nataša Pirc Musar vidi v časih, ko se svet spreminja hitreje, kot ga včasih lahko razumemo, še toliko pomembnejše, da drug v drugem prepoznamo sogovornika, ne nasprotnika. »Da se spomnimo, da nas razlike bogatijo, skupni cilji pa povezujejo,« je navedla v poslanici ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
»Naša prihodnost bo takšna, kot jo bomo ustvarili skupaj,« je poudarila. »Naj nas spremlja enaka odločnost, kot je vodila generacijo, ki je zgodovinskega 23. decembra 1990 izrekla zgodovinski 'da'. Naj nas povezujeta spoštovanje in zaupanje in naj nas ponos na našo domovino spremlja v dejanjih, ne le v besedah,« je pozvala.
Želi si, da bi pogosteje pomislili, kako ponosni smo lahko na Slovenijo, na ustvarjalne in neutrudljive ljudi, prodorne znanstvenike in uspešne gospodarstvenike, izvrstne športnike in izjemne umetnike. Po njenem prepričanju smo država ljudje in prav vsi smo del te uspešne skupne zgodbe.
Slovenija je po njenih besedah priznana enakopravna članica EU, država s stabilno demokracijo in bogato naravno dediščino, zrela članica mednarodne skupnosti, ki v nobenem pogledu ni niti majhna niti neopazna. Tako doma kot v svetu vztrajno gradi in ohranja vrednote pravne države, človekovih pravic, spoštovanja in dostojanstva, je naštela.
Nič od tega po njenem opozorilu ne bi bilo mogoče, če se pred dobrimi 34 leti kot narod ne bi usodno zazrli vase in se vprašali, kdo smo in kaj želimo postati. Kot je poudarila, je bil "odgovor takrat jasen in enoten: želimo živeti v svoji lastni, svobodni, demokratični državi."
Po njenem mnenju ta odločitev ni bila niti lahka niti samoumevna. »A vizija države, v kateri odločamo sami, v kateri spoštujemo drugega in v kateri ima vsak človek dostojanstvo, je bila močnejša od vseh razlik, ki so nas delile. Povezala nas je in združene v višjem cilju ponesla čez vse ovire, težke preizkušnje in uresničene grožnje,« je spomnila.
Dan samostojnosti in enotnosti zato po njeni oceni nosi zelo pomembno sporočilo prihodnosti o nezadržni moči poguma, odločnosti, upanja, vere v prihodnost in predvsem enotnosti.