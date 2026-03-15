Ste videli, kakšen stroj ima sin Nataše Pirc Musar? Ujet je bil med najljubšim opravilom (FOTO)

Sodeč po novi objavi Nataše Pirc Musar na Facebooku, se v družini slovenske predsednice nikakor ne pogovarjajo samo o pravu in državi, ampak očitno tudi o konjskih močeh in nagibih v ovinkih. Predsednica je namreč na družbenem omrežju Facebook razkrila, da je tudi njen sin Maks strasten motorist. Že nekaj časa pa je znano, da je motoristka tudi ona. Očitno je ljubezen do jeklenih konjičkov prenesla tudi na sina.

Predsednica države je na slikah pokazala, kako njen sin pred začetkom nove motoristične sezone pripravlja črnosiv cestni motor, ki takoj daje vedeti, da se ponaša z veliko močjo. To pa zelo rad počne. »Najljubše opravilo mojega sina @Maks Musar. Samo, da lahko “šraufa” in je ves srečen. Pripravlja svoj motor na sezono … naslednji v čakalnici je moj. Le po kom ima vse to,« je Pirc Musarjeva zapisala v objavi, ki je vzbudila veliko pozornosti s strani njenih sledilcev. Če vam objave ne prikaže, jo lahko vidite na njeni Facebook strani.

Motoristka je že 40 let

Funkcija predsednice države vzame veliko časa, a Pirc Musarjeva ob napornem urniku vseeno najde čas, da se tudi sama usede na motor in se popelje naokrog. Zaveda se, da je vožnja z motorji lahko tudi nevarna. Tako se je skupaj z ljubljanskimi prometnimi policisti pred časom udeležila tudi usposabljanja na prometnem poligonu Jarše pri Domžalah in relacijske vožnje do Bleda. Takrat je razkrila, da je motoristka že več desetletij. »Sama sem sicer motoristka že 40 let, ampak si ne delam utvar, da znam in vem vse, zato sem se danes res z največjim veseljem udeležila treninga in relacijske vožnje,« je izpostavila takrat.