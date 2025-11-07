Ste videli, kakšno sporočilo na rožnati majici nosi poslanec Svobode? (FOTO)

Odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) je ta teden podprl evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav za vse ženske v EU, na čelu katere je Inštitut 8. marec.

V predlogu resolucije je Evropsko komisijo pozval k vzpostavitvi prostovoljnega mehanizma za podporo državam članicam pri zagotavljanju varnega splava.

Niko Kovač z ekipo pa so simbolno podprli tudi poslanci Gibanja Svoboda. Ti so si na dan glasovanja na odboru nadeli rožnate majice s pomenljivim napisom. V tej akciji pa niso sodelovale samo ženske, temveč je rožnato majico med drugim nosil tudi najmlajši poslanec Lenart Žavbi.

Kako se jim poda rožnata, preverite v spodnji objavi na instagramu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

»Danes so poslanke in poslanci Svobode nosili majice z napisom My Voice, My Choice, s čimer so izrazili podporo evropski državljanski pobudi za varen in dostopen splav po vsej Evropski uniji,« so zapisali ob fotografijah.