Partner naše najlepše političarke Eve Irgl presenetil s to objavo (FOTO)

Davor Božič je z zadnjo objavo na instagramu pokazal intimen utrinek iz svojega zasebnega življenja, v katerem blesti ob partnerki Evi Irgl. Nasmejana in sproščena sta pozirala v Ferarri, kjer sta uživala na koncertu Hansa Zimmerja, a v ozadju je že čakalo slovo. »Lepo preživljava dneve, preden odletim,« je zapisal Davor, ki ga čaka več kot deset tednov dolga turneja z glasbenikom Leejem Harrisom. Prav zato si z Evo, nekdanjo poslanko in eno najopaznejših lepotic slovenske politike, še toliko bolj prizadevata ujeti skupne trenutke.

Na fotografiji, obsijani z modro svetlobo, delujeta povezana in mirna, kot da se je čas za hip ustavil. Ni skrivnost, da njuna zveza temelji na več kot le zaljubljenosti. Spoznala sta se že pred več kot dvajsetimi leti na Televiziji Slovenija, a takrat med njima ni preskočila iskrica. Bila sta prijatelja, skoraj vsak dan skupaj, nato pa so se njune poti razšle. Usoda ju je znova povezala pred leti, povsem nepričakovano, pred Maximarketom. Oba ranjena, oba v iskanju opore. Iz prijateljstva se je počasi spletla ljubezen, ki, kot pravita sama, stoji na trdnejših temeljih kot marsikatera druga.

»Najina bližina se je nadaljevala v ljubezen,« je nekoč povedal Davor, ki je tudi polbrat pevke Pike Božič. Eva pa priznava, da jo je ta odnos spremenil, jo naučil lahkotnosti in čutenja. Oba sta velika ljubitelja umetnosti, zato je tudi koncert priznanega filmskega skladatelja v lepem italijanskem mestecu nedvomno pobožal njuni duši.