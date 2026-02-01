  • Delo d.o.o.
KRETA

Ste videli, v kakšnem luksuzu stanujeta naša Kaja in Nuša med snemanjem hrvaškega Sanjskega moškega? (FOTO)

Je bolj razkošna produkcija del razloga, ki slovenske tekmovalke tako zelo privlači v hrvaške šove?
Prizorišče letošnjega hrvaškega Sanjskega moškega je ta čudovita vila na Kreti. FOTO: Rtl

Nuša je ena izmed dveh Slovenk, ki se bosta borili za srce dveh postavnih Hrvatov. FOTO: Voyo
G. P.
 1. 2. 2026 | 07:25
2:39
A+A-

Nova sezona hrvaškega resničnostnega šova Gospodin Savršeni že buri domišljijo oboževalcev romantičnih in zabavnih televizijskih vsebin. Po uspehu preteklih sezon se tudi tokrat dogaja na sončni Kreti, v luksuzni mediteranski rezidenci na 815 kvadratnih metrih. Vila nedvomno zagotavlja popolno zasebnost pred zunanjim svetom, hkrati pa tudi idilično kuliso za pričakovanje romantične trenutke in dramatične obračune, kot smo jih vajeni iz formata šova.

image_alt
Gledali smo jo v Sanjskem moškem, zdaj ljubezen išče pri Hrvatih (VIDEO)

Nova sezona, ki jo Slovenci že lahko spremljamo, a le na Voyo ali hrvaškem RTL, ima znano v naboru 24 kandidatk kar dve naši domači lepotici - Nušo Šebjanič iz Jesenic, ki se je slovenski javnosti predstavila že v šovu Kmetija leta 2024, istočasno pa se bo prevajala tudi v letošnji sezoni Kmetije 2026, ki se prekriva s hrvaškim Sanjskim moškim. Ob njej pa je tudi Kaja Casar, praktično finalistka slovenskega Sanjskega moškega iz leta 2021, ko nam je temperaturo dvigal privlačni, a kontroverzni Gregor Čeglaj.

Slovenke množično odhajajo v hrvaške romantične resničnostne šove. So Hrvati pač privlačnejši, ali ...

Letošnja sezona tako nadaljuje tradicijo vključevanja tekmovalk iz Slovenije, ki se pri Gospodinu Savršenem ponavlja že vse od prvih sezon, dosegajo pa tudi najvišja mesta. Leta 2019 je zmagala Nuša Rojs, Štajerka, ki je takrat povsem očarala Mija, lani pa je v končnem izboru Šime izbral Vanjo Stanojević, ki sicer prihaja iz Trbovelj. V hrvaške produkcije odhajajo tako nova, kot uveljavljena imena, ki želijo razširiti svoj potencial v tej industriji. Med njimi je recimo tudi Maja Grintal, ki se je pri nas borila za sanjskega Blaža Kričeja Režka, ter njena sotekmovalka Tina Blašković, ki je za drugi poskus sicer izbrala hrvaško verzijo Poroke na prvi pogled, Brak na prvu. In še bi lahko naštevali.

image_alt
Nuša Rojs v ŠOKkastu: Diagnoza jo je šokirala (VIDEO)

Luksuzna vila na Kreti, obdana z zelenjem in panoramskim pogledom na zaliv Souda, je zagotovo eden izmed razlogov, zakaj je obisk reality šovov na Hrvaškem verjetno bolj ekstravagantna in zanimiva izkušnja od obiska naših. V njej so tekmovalkam ter sanjskima Petru in Karlu na voljo celo bazen in teniška igrišča. Gledalke pa seveda upajo, da jih bodo izkoristili za kar se da vroče trenutke, v takem in drugačnem pomenu.

