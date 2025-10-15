  • Delo d.o.o.
ROŽNATA OBLEKA

Ste videli, v kakšni opravi je poslanka Eva Irgl prišla v državni zbor? (FOTO)

Takšne je pa nismo vajeni ...
Eva Irgl v družbi Anžeta Logarja. FOTO: Leon Vidic/Delo
Eva Irgl v družbi Anžeta Logarja. FOTO: Leon Vidic/Delo
N. B.
 15. 10. 2025 | 07:41
0:50
A+A-

Nepovezana poslanka Eva Irgl, ki je sicer dolga leta sedela v vrstah SDS, je na instagramu presenetila s fotografijo iz hrama demokracije. Čeprav smo vajeni, da je poslanka vedno urejena od glave do pet, seveda funkciji primerno, se je tokrat odločila za malce bolj sproščeno opravo: kratko rožnato obleko in črne gležnjarje.

»Nisem ves čas v petkah in kostimih. Ko ni sej, za parlament včasih oblečem tudi kaj bolj sproščenega,« je Irglova zapisala ob fotografiji.

Da se poslanki tudi nekoliko lahkotnejša oblačila podajo odlično, se lahko prepričate v spodnjih fotografijah (počakajte nekaj trenutkov, da se objava naloži):

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
