Ste videli, v kakšni opravi je poslanka Eva Irgl prišla v državni zbor? (FOTO)

Nepovezana poslanka Eva Irgl, ki je sicer dolga leta sedela v vrstah SDS, je na instagramu presenetila s fotografijo iz hrama demokracije. Čeprav smo vajeni, da je poslanka vedno urejena od glave do pet, seveda funkciji primerno, se je tokrat odločila za malce bolj sproščeno opravo: kratko rožnato obleko in črne gležnjarje.

»Nisem ves čas v petkah in kostimih. Ko ni sej, za parlament včasih oblečem tudi kaj bolj sproščenega,« je Irglova zapisala ob fotografiji.

Da se poslanki tudi nekoliko lahkotnejša oblačila podajo odlično, se lahko prepričate v spodnjih fotografijah (počakajte nekaj trenutkov, da se objava naloži):