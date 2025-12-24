  • Delo d.o.o.
NOVA PARODIJA

Ste videli, v koga se je tokrat preobrazil mojster imitacije Klemen Slakonja? Gotovo vas bo spravil v smeh

Le kakšen projekt pripravlja tokrat?
To ni prvič, da je Slakonja "postal" Trump. Že leta 2016 je posnel parodijo in videospot Golden Dump (The Trump Hump), ki je takrat dvignil ogromno prahu. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
To ni prvič, da je Slakonja "postal" Trump. Že leta 2016 je posnel parodijo in videospot Golden Dump (The Trump Hump), ki je takrat dvignil ogromno prahu. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
N. P.
 24. 12. 2025 | 17:41
 24. 12. 2025 | 17:49
1:36
A+A-

Če ste ga danes zagledali, ste se verjetno vprašali: kaj pa je zdaj to? Klemen Slakonja se je namreč znova prelevil v nekoga drugega, in to je storil nadvse profesionalno, kot je v njegovi navadi. Tokrat je stopil v čevlje Donalda Trumpa, a tega, kot je znano njegovim zvestim oboževalcem, ni storil prvič. Slakonja je »postal« Trump že leta 2016, ko je posnel parodijo in videospot »Golden Dump (The Trump Hump)«, ki je takrat dvignil ogromno prahu – v njem pa je ob njem nastopil tudi Emperatrizz (nekdanji član skupine Sestre) v vlogi Melanie Trump. Videospot, ki si ga lahko ogledate spodaj, je v letih od objave zbral že več kot 11 milijonov ogledov. In še zanimivost iz ozadja: za spot je zbiral sredstva prek platforme Adriafund – želel je 10 tisoč evrov, na koncu pa naj bi jih zbral več kot 30 tisoč. 

Mojster preobrazb, ki mu ploska cel svet

Slakonja ni le nekdo, ki se zna našemiti. Gre za enega najbolj prepoznavnih slovenskih obrazov – igralca, komika, imitatorja, pevca in televizijskega voditelja, ki je znan prav po tem, da zna z nekaj potezami, glasom in mimiko zadeti bistvo slavnih osebnosti, letos pa se je evropskemu občinstvu predstavil tudi na tekmovanju za pesem Evrovizije.

Le kakšen projekt pripravlja tokrat? Na rezultate bo treba še malo počakati.

FOTO: Zajem Zaslona Instagram
FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Klemen Slakonjadonsld trumpparodijapesemvideospothumorsmehšalaimitatorkomik
