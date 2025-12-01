Štefan Hadalin postal očka, sinu sta nadela prav posebno ime (FOTO)

Nekdanji slovenski alpski smučar Štefan Hadalin, ki je tekmovalno kariero končal lani pri 29 letih, je na družbenih omrežjih sporočil čudovito vest. S partnerko Katjo Krivec sta se razveselila sina Frana. Sinu, ki je na svet prijokal v ljubljanski porodnišnici, sta nadela ime Fran.

»Ponosen sem do neba,« je za 24ur.com povedal Hadalin in dodal, da se mamica in dojenček počutita odlično.

Iskrenim čestitkam in lepim željam se pridružuje tudi naše uredništvo.