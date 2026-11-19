V stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu se je zbrala frizerska elita iz Slovenije in širše regije, da bi s Stevom Pavlovićem proslavila 30 let njegove izjemne ustvarjalne poti, hkrati pa tudi njegov 50. rojstni dan. A največje darilo, kar jih je gostitelj prejel, ni bilo zavito v papir. Slavljenec se je namreč odpovedal rojstnodnevnim darilom in goste povabil, naj namesto tega prispevajo sredstva za pomoč ljudem, ki se spopadajo z zahrbtno boleznijo. Prav v tej gesti se zrcali značaj frizerskega mojstra, ki o svojih velikih dejanjih ne govori na glas, ampak jih preprosto uresničuje. To je potrdil tudi direktor Keune Adriatic Matevž Firšt, ki mu je izročil zlato plaketo častnega ambasadorja.

Zgodba o Stevu je zgodba o vztrajnosti, pogumu in izjemnem talentu. Iz Bosne je prišel z izkušnjo težkega otroštva – mama samohranilka je garala kot čistilka, da bi sinu odprla vrata v lepšo prihodnost. On pa je že zgodaj vedel, da želi ustvarjati. Prve frizerske prijeme je spoznaval pri legendarni Meti Podkrajšek, radovednost in karizma pa sta ga popeljali na največje svetovne frizerske odre. Zaljubljenec v zgodovino in šport je bil nekoč celo vodja navijaške skupine Green Dragons, danes pa ostaja predvsem izjemen povezovalec ljudi in sogovornik, ki zna prisluhniti. »Iz nekega revolucionarja, frizerskega Che Guevare, sem postal nekdo, ki posluša ženske in njihove želje, da bi jim ugodil, saj so potem srečne. Ni uspeh, da nekoga prisilim, naj sprejme spremembo, ker se bo zelo težko poistovetil z novo podobo. Moj uspeh je, kadar stranka zadovoljna zapusti naš salon,« je prepričan Stevo.

Večer na gradu je bil temu primeren. Za vrhunsko kulinariko in izbrano kapljico je bilo odlično poskrbljeno, glasbeni program pa je povezal različne žanre. Večer je virtuozno vodil Klemen Slakonja, za klasično glasbeno bravuro je poskrbel čelist Armando Brizani, tuzelska gosta Edo in Azur sta dvorano napolnila z nostalgijo, operni nastop tenorista Rusmirja Redžića pa je dodal veličasten pečat. Za plesno nadaljevanje je poskrbel DJ Gorast.

»Kdor nima visokih ambicij, nikoli ne bo izpolnil zadanih ciljev. V preteklosti so mi pogosto govorili, da sem odštekan,« priznava Stevo, ki ga negativni komentarji ne potrejo. »Ne bo me potrl en negativen komentar, kvečjemu me bo en pozitiven spravil v dobro voljo,« ostaja zvest svojemu optimizmu. Med ganljivimi srečanji po dolgih letih in iskrenimi pokloni frizerskih kolegov je postalo jasno, da Stevova največja zapuščina niso zgolj pričeske in karierni mejniki. Trideset let je zaznamoval naše glave, predvsem pa znal najti pot do naših src. Njegova sled je takšna, da je ne morejo izbrisati ne trendi ne čas. TOMAŽ MIHELIČ