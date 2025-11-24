Sto let stara Nušićeva Gospa ministrica tudi v Mariboru (FOTO)

Gospa ministrica je gledališka predstava, ki temelji na komediji Branislava Nušića iz leta 1929. Pisal jo je še pred začetkom 1. svetovne vojne, ko je bil še upravnik skopskega gledališča. Vendar je bil rokopis med vojno izgubljen, zato je moral predstavo napisati še enkrat. Gre za fenomen, ki se ni spremenil niti po sto letih. Posameznik, ne glede na svoj intelektualni domet ali lastne zmožnosti, obsedeno želi postati nekdo. »Kultna srbska klasika o vzponu gospe Živke Popović razkriva brezčasne mehanizme, ki jih poganjajo nečimrnost, pohlep, ignoranca in želja po družbeni potrditvi,« pravijo v Drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor, kjer so režijo zaupali črnogorskemu režiserju Veljku Mićunoviću.

Ta si je za naslovno vlogo izbral prvakinjo mariborskega gledališča Ksenijo Mišič. Pred premiero je poudaril, da komedija ne govori o karierizmu, temveč o temeljni človeški lakoti po pripadnosti. »Ljudje niso smešni, ko se spremenijo – smešni so, ko mislijo, da so se spremenili na bolje. Živka Popović je istočasno komična figura in žrtev. Obkrožena je s pijavkami in laskači, ki se hranijo z njenim vzponom in padcem.« Poleg Mišićeve igrajo še Kristijan Ostanek, Julija Klavžar, Gaja Filač, Blaž Dolenc, Vojko Belšak, Žan Koprivnik, Petja Labović, Davor Herga, Viktor Hrvatin Meglič, Irena Varga, Minca Lorenci, Mirjana Šajanović, Gorazd Žilavec, Jan Matija Horvat in Miha Mir.

