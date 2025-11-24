  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GLEDALIŠČE

Sto let stara Nušićeva Gospa ministrica tudi v Mariboru (FOTO)

Večno aktualno zgodbo o napuhu so postavili na oder Drame SNG Maribor.
Operna pevka Sabina Cvilak in Helena Hvalec, nekdanja poslovna direktorica Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Operna pevka Sabina Cvilak in Helena Hvalec, nekdanja poslovna direktorica Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Ksenija Mišić kot Živka Popović FOTO: PETER GIODANI/SNG MARIBOR

Ksenija Mišić kot Živka Popović FOTO: PETER GIODANI/SNG MARIBOR

Urška Šitum Rečnik, lastnica Dentalnega centra Zobek, in dr. Simon Rečnik, direktor Sandoz Slovenija za tehnične dejavnosti

Urška Šitum Rečnik, lastnica Dentalnega centra Zobek, in dr. Simon Rečnik, direktor Sandoz Slovenija za tehnične dejavnosti

Tin Černe, glavni igralec v predstavi Rent (EST), v družbi Gregorja Klemenčiča in Luke Hrvatina Megliča, igralcev v predstavi Viktor ali otroci na oblasti

Tin Černe, glavni igralec v predstavi Rent (EST), v družbi Gregorja Klemenčiča in Luke Hrvatina Megliča, igralcev v predstavi Viktor ali otroci na oblasti

Jure Fišer, direktor Surovine, in dr. Suzana Žilić Fišer, predsednica Sveta zavoda SNG MB in nekdanja direktorica Evropske prestolnice kulture 2012 Maribor

Jure Fišer, direktor Surovine, in dr. Suzana Žilić Fišer, predsednica Sveta zavoda SNG MB in nekdanja direktorica Evropske prestolnice kulture 2012 Maribor

Janja Glogovac, režiserka, in dr. Rok Lampe, pravnik

Janja Glogovac, režiserka, in dr. Rok Lampe, pravnik

Operna pevka Sabina Cvilak in Helena Hvalec, nekdanja poslovna direktorica Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Ksenija Mišić kot Živka Popović FOTO: PETER GIODANI/SNG MARIBOR
Urška Šitum Rečnik, lastnica Dentalnega centra Zobek, in dr. Simon Rečnik, direktor Sandoz Slovenija za tehnične dejavnosti
Tin Černe, glavni igralec v predstavi Rent (EST), v družbi Gregorja Klemenčiča in Luke Hrvatina Megliča, igralcev v predstavi Viktor ali otroci na oblasti
Jure Fišer, direktor Surovine, in dr. Suzana Žilić Fišer, predsednica Sveta zavoda SNG MB in nekdanja direktorica Evropske prestolnice kulture 2012 Maribor
Janja Glogovac, režiserka, in dr. Rok Lampe, pravnik
Marko Pigac
 24. 11. 2025 | 05:25
1:48
A+A-

Gospa ministrica je gledališka predstava, ki temelji na komediji Branislava Nušića iz leta 1929. Pisal jo je še pred začetkom 1. svetovne vojne, ko je bil še upravnik skopskega gledališča. Vendar je bil rokopis med vojno izgubljen, zato je moral predstavo napisati še enkrat. Gre za fenomen, ki se ni spremenil niti po sto letih. Posameznik, ne glede na svoj intelektualni domet ali lastne zmožnosti, obsedeno želi postati nekdo. »Kultna srbska klasika o vzponu gospe Živke Popović razkriva brezčasne mehanizme, ki jih poganjajo nečimrnost, pohlep, ignoranca in želja po družbeni potrditvi,« pravijo v Drami Slovenskega narodnega gledališča Maribor, kjer so režijo zaupali črnogorskemu režiserju Veljku Mićunoviću.

Operna pevka Sabina Cvilak in Helena Hvalec, nekdanja poslovna direktorica Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Operna pevka Sabina Cvilak in Helena Hvalec, nekdanja poslovna direktorica Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Urška Šitum Rečnik, lastnica Dentalnega centra Zobek, in dr. Simon Rečnik, direktor Sandoz Slovenija za tehnične dejavnosti
Urška Šitum Rečnik, lastnica Dentalnega centra Zobek, in dr. Simon Rečnik, direktor Sandoz Slovenija za tehnične dejavnosti

Ta si je za naslovno vlogo izbral prvakinjo mariborskega gledališča Ksenijo Mišič. Pred premiero je poudaril, da komedija ne govori o karierizmu, temveč o temeljni človeški lakoti po pripadnosti. »Ljudje niso smešni, ko se spremenijo – smešni so, ko mislijo, da so se spremenili na bolje. Živka Popović je istočasno komična figura in žrtev. Obkrožena je s pijavkami in laskači, ki se hranijo z njenim vzponom in padcem.« Poleg Mišićeve igrajo še Kristijan Ostanek, Julija Klavžar, Gaja Filač, Blaž Dolenc, Vojko Belšak, Žan Koprivnik, Petja Labović, Davor Herga, Viktor Hrvatin Meglič, Irena Varga, Minca Lorenci, Mirjana Šajanović, Gorazd Žilavec, Jan Matija Horvat in Miha Mir

Tin Černe, glavni igralec v predstavi Rent (EST), v družbi Gregorja Klemenčiča in Luke Hrvatina Megliča, igralcev v predstavi Viktor ali otroci na oblasti
Tin Černe, glavni igralec v predstavi Rent (EST), v družbi Gregorja Klemenčiča in Luke Hrvatina Megliča, igralcev v predstavi Viktor ali otroci na oblasti
Jure Fišer, direktor Surovine, in dr. Suzana Žilić Fišer, predsednica Sveta zavoda SNG MB in nekdanja direktorica Evropske prestolnice kulture 2012 Maribor
Jure Fišer, direktor Surovine, in dr. Suzana Žilić Fišer, predsednica Sveta zavoda SNG MB in nekdanja direktorica Evropske prestolnice kulture 2012 Maribor
Janja Glogovac, režiserka, in dr. Rok Lampe, pravnik
Janja Glogovac, režiserka, in dr. Rok Lampe, pravnik

Več iz teme

SNG MariborpremieragledališčedramaSNG DramaoderMariborkultura
ZADNJE NOVICE
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
ODPRLA BOSTA DENARNICI

To bosta financirala Jeff Bezos in Lauren Sanchez

Jeff Bezos in Lauren Sánchez Bezos bosta imela na odmevni prireditvi pomembni vlogi.
24. 11. 2025 | 06:00
05:30
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Če ste rojeni v tem znamenju, je najboljše, da vplačate loto listek

Usoda vam pripravlja presenečenje ...
24. 11. 2025 | 05:30
05:25
Bulvar  |  Domači trači
GLEDALIŠČE

Sto let stara Nušićeva Gospa ministrica tudi v Mariboru (FOTO)

Večno aktualno zgodbo o napuhu so postavili na oder Drame SNG Maribor.
Marko Pigac24. 11. 2025 | 05:25
05:20
Novice  |  Slovenija
VELIKI JUBILEJ

Šola Srečka Kosovela ob 50-letnici žari od ponosa: »Naj barka znanja pluje dalje!«

Slovesnost ob polstoletnici sežanske srednje šole, ki povezuje 19 občin. Ime nosi po pesniku poguma, iskanja in povezanosti z domačo zemljo.
Olga Knez24. 11. 2025 | 05:20
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SOSEDJE

Policista brutalno pretepla slovenskega motorista

V Pulju na Hrvaškem sta se brutalni znesla nad 30-letnim Slovencem. Tožilstvo zanju zahteva šestmesečno zaporno kazen.
Moni Černe24. 11. 2025 | 05:00
23:13
Novice  |  Slovenija
ZAKON PADEL

Po referendumu se je oglasil Golob, to sporoča javnosti

Robert Golob z zagovorniki zakona deli razočaranje, nasprotnikom pa sporoča, da izziv ureditve področja ostaja.
23. 11. 2025 | 23:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Da boste še glasneje zapeli na ves glas

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki