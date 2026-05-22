Stojan Auer se je še zadnjič poslovil od žene Karmen: »Velika hvala vam vsem!«

Na Pobreškem pokopališču v Mariboru se je od svoje žene Karmen poslovil Stojan Auer. Na družbenih omrežjih je pred slovesom zapisal zahvalo vsem, ki so družini izrazili podporo in sožalje. Ob tem je navedel: »Velika hvala vam vsem! Na njeni zadnji poti jo pospremimo danes, ob 13.45, na Pobreškem pokopališču.«

V preteklih objavah se je od soproge poslovil tudi z osebnim zapisom, v katerem je med drugim zapisal: »Draga moja Carmica! Moj zadnji poljubček ti dam v petek … Slava ti!« Karmen je bila Stojanova življenjska sopotnica več desetletij, vse od njegovih mladih let. Njuna zveza je trajala od njegovega 19. leta, v tem času pa je bila Karmen pomemben del njegovega zasebnega in družinskega življenja.

V enem od preteklih podkastov je Stojan opisal, da se je njegova žena soočala z resnimi zdravstvenimi težavami in da je bila zdravljena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Poudaril je, da je bolezen močno zaznamovala njuno življenje in vsakdan. Ob njeni smrti se je oglasila tudi hči Sandra Auer, ki je zapisala: »Ni besed, ki bi opisale bolečino.« Mamo je opisala kot izjemno srčno in nesebično osebo, ki je vedno pomagala drugim in s svojo energijo navdihovala okolico. »Najboljša mamica in babica na svetu,« je zapisala in dodala, da bo za vedno ostala z njo.