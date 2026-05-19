Stojan Auer spregovoril o hudih zdravstvenih težavah svoje pokojne soproge

Stojan Auer, eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske televizije devetdesetih let, preživlja najtežje trenutke. Poslovila se je njegova žena Karmen, njegova dolgoletna življenjska sopotnica. Na žalostno novico se je odzval tudi voditelj Iztok Gartner, ki je marca letos v svojem podkastu gostil Stojana Auerja. Takrat je Auer spregovoril, kako težko bitko bije njegova žena.

Auer je v pogovoru z njim takrat (21. marca) prvič zelo osebno spregovoril o bolečini, ki je zaznamovala njegovo življenje. »Moja Karmen je že nekaj časa težko bolna, tako da je ta trenutek v UKC-ju. To je nekaj, kar se je v mojem življenju spremenilo. Morda je to tudi zato, da sem se odločil, da grem na te volitve (na državnozborskih volitvah letos je kandidiral na skupni listi NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, a se mu ni uspelo uvrstiti v parlament, op.a.), da grem malo med ljudi, da sem malo na facebooku, ker to me je pred letom in pol, ko se je to zgodilo, totalno streslo, spremenilo se je moje življenje. In nisem ji mogel pomagati in to je najtežje. Ko zdravje pride vmes, ti naredi totalno spremembo. Tako da je na žalost tako, tako da mi je o tem težje govoriti. Pred tem sva bila super par in v nekem trenutku se je to zgodilo. Popolnoma nepričakovano in neka diagnoza, ki si je nikoli v življenju niti ona, niti jaz nisva mislila ...«

Karmen Auer je bila Stojanova življenjska sopotnica od njegovih mladih let, od njegovega 19. leta starosti. Ni bila le njegova žena, ampak velik del njegovega življenja, družine in kariere. V petek se bo Stojan Auer na Pobreškem pokopališču v Mariboru še zadnjič poslovil od svoje najdražje. »Draga moja Carmica! Moj zadnji poljubček ti dam v petek, 22. maja 2026, ob 13.45 uri, na Pobreškem pokopališču v Mariboru. Slava ti!« je zapisal Auer.