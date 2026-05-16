Stojan Auer žaluje, umrla je njegova žena Karmen. Namenil ji je čustveno sporočilo

Stojan Auer je na družbenem omrežju Facebook sporočil, da je umrla njegova žena Karmen. Kot je zapisal, je to najtežji trenutek njegovega življenja. Karmen je bila njegova sopotnica od njegovega 19. leta starosti, postala pa je tudi njegova žena.

»Počivaj v miru in Hvala ti za Vse moja zlata Carmica. Neizmerno te bom pogrešal. Nisi bila samo moja sopotnica od mojega 19. leta starosti, bila si super soproga, mami in babi. Bila si biser mojega življenja in največji del moje kariere,« je zapisal Auer, ki je bil v devetdesetih letih eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov slovenske javnosti, saj je uspešno vodil priljubljeno oddajo Poglej in zadeni. V zapisu se je še zahvali vsem, ki mu izrekajo sožalje.

Čustven zapis hčerke

Na Facebooku se je s čustveno objavo oglasila tudi hči Sandra Auer. »Ni besed, ki bi opisale bolečino... A vem, da ostajaš v meni, ob meni... Hvaležna sem za tvojo brezpogojno ljubezen, za vso toplino, podporo, nasmehe, objeme, poljube in za vse kar si me naučila. Najboljša mamica in babica na svetu, najboljša ženska, ki je vedno pomagala drugim in najlepša dušica, ki je s čutom za ljudi navdihovala mnoge. Naj ti bo lepo za mavrico in čuvaj nas,« je zapisala.