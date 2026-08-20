Stopili se boste! Dončić s hčerko v naročju obiskal soigralce v ljubljanskem hotelu (VIDEO)

Luka Dončić že dolgo dokazuje, da ni le odličen športnik in eden najboljših košarkarjev na svetu, je tudi velik dobrodelnež in predani oče svojima deklicama, dveletni Gabrieli in še ne eno leto stari Olivii. Da bi jima po razhodu z njuno mamo Anamario Goltes namenil čim več časa, se je Dončić s težkim srcem odločil, da letos ne bo del slovenske reprezentance, prav tako ne bo pomagal Sloveniji konec meseca v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027 v Katarju. »Moji hčerki sta največji razlog za to odločitev,« je pojasnil v začetku poletja.

In od svojih princesk se športni zvezdnik ni oddaljil niti zdaj, ko so na obisk prišli njegovi soigralci iz ekipe Los Angeles Lakers. Ameriški košarkarji so danes po 11 urah v zraku pristali na Brniku in se nato odpravili v ljubljanski hotel, kjer bodo bivali naslednje štiri dni. Ker je dogodek pripravil prav Dončić, ki bo iz svojega žepa vse stroške tudi pokril, se je seveda spodobilo, da je prišel soigralce tudi pozdravit. S seboj pa je 27-letnik pripeljal tudi starejšo hčer Gabrielo, ki je nosila, kaj pa drugega kot pomanjšano različico očetovega dresa z znamenito številko 77 v dekliško rožnati barvi.

Luka si je ob tem vzel čas tudi za oboževalce in z nasmehom na obrazu delil avtograme.