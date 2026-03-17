Strokovnjak iz Poroke na prvi pogled: »Neodvisne ženske so pri moških vedno manj zaželene, sploh če so sami nesamozavestni« (VIDEO)

Jana Šega je visoka, samozavestna ženska, ki točno ve, kaj hoče v življenju, medtem ko je Peter Wolf manjši, mehak in čustveno ranljiv moški. Še bolj pa je zanimiva razlika v njunih osebnostih. Jana ima jasne standarde in pričakovanja, medtem ko si Peter tako zelo želi ljubezni, da je oboje povsem odpisal. »Samo da nima 150 kilogramov,« je povedal v oddaji.

Jana in Peter sta bila izjemno zanimiva kombinacija letošnje sezone eksperimenta. Na eni strani samozavestna in neodvisna nevesta brez dlake na jeziku, ki točno ve, kakšnega partnerja si želi - na drugi strani pa ženin, ki je imel za svojo partnerico samo en jasno izražen standard. Želel si je, da ne bi bila, no, debela. Kar je delno zagotovo delno izhajalo tudi iz lastne negotovosti vase, saj je na neki točki kljub zelo intenzivnemu osvajanju Jane povedal, da bi poskušal osvojiti dobesedno katerokoli. Tudi če ne bi bila Jana, kljub temu, da jo je tako zelo oboževal. Kar je marsikateremu gledalcu malce dvignilo obrv. Kaj torej? Je bil res tako zaljubljen v Jano, ali si je le želel dokazati, da lahko osvoji žensko? Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

Zakaj je bila Jana do Petra odklonilna in na trenutke celo neprijazna?

Strokovnjak iz prejšnjih sezon Poroke na prvi pogled, mag. psihologije Timotej Strnad ob pogledu na dinamiko Jane in Petra razlaga, da sta za uspešen odnos najprej ključna dobra samopodoba in zadovoljstvo s samim seboj. Oseba mora biti zadovoljna s svojim življenjem tudi brez partnerja, in ne sme iskati zveze le zato, da bi zapolnila lastne čustvene vrzeli.

Kljub temu da se je Peter neumorno trudil osvojiti Jano z darili in pozornostjo, Jani njegov način osvajanja ni bil všeč. Čeprav ji je bil naklonjen v največji možni meri, pa je na nek način popolnoma zgrešil njene resnične potrebe in želje. Zelo dober primer tega je bil pripetljaj, ko ji je v dar prinesel šminko, čeprav mu je sama večkrat povedala, da preprosto ni dekle, ki rado nosi ličila ali visoke pete. Strnad poudarja, da je za uspešno dvorjenje pomembno, da oseba resnično opazi in upošteva partnerjeve interese in čustva. Peter ni uspel videti Jane kot osebe, zato so njegova dejanja izpadla površinska in neosebna. Opaziti specifične detajle in zanimanja partnerja ter jih vključiti v darila in pozornost je bistven korak, ki lahko loči uspešno osvajanje od neuspešnega. Hkrati pa tudi izda, ali si oseba, ki osvaja, resnično nekaj čuti prav do izbranega partnerja, ali je bolj zaljubljena v idejo partnerstva.

Ravno to neskladje je za Jano povzročilo tisti bistven preobrat v njenem dojemanju Petra. Čeprav mu je bila na poroki zelo naklonjena in smo med njima videli celo poljub, je kasneje hitro postala frustrirana, na trenutke celo tečna in zahtevna. Slednje je bilo zagotovo posledica nenehnega občutka, da ni zares videna in spoštovana, razlaga Strnad. Petrove geste niso bile resnično namenjene njej kot osebi, temveč so bile bolj izraz Petrove potrebe po potrditvi. Njeno zavračanje pa ga je tako frustriralo, da ji je na neki točki celo rekel, da ona zanj sploh ni prava ženska. »Če bi te povozil valjar, bi vsi mislili, da si bila moški«, je bila ena izmed takih izjav. Nato pa si je čez noč premislil in jo ponovno začel zasipati z neželeno pozornostjo, cikel, ki sta ga velikokrat ponovila.

Kdo je bil torej bolj nespoštljiv do čustev drugega?

Ob spremljanju odzivov na oddajo je bilo kar nekaj komentarjev, da je bila Jana do Petra hladna in nespoštljiva. Timotej izpostavlja, da je spoštovanje v odnosu seveda ključnega pomena. A spoštovanje pomeni tudi prepoznavanje in priznavanje partnerjevih čustev, mnenj in potreb. Če tega ni, tudi ljubezen in zaljubljenost ne moreta zadostovati za uspešen odnos. Jana je potrebovala partnerja, ki bi bil sposoben videti njeno resnično bistvo in se prilagoditi njenim potrebam, česar pa Peter v danem trenutku ni zmogel.

Njuna zgodba je dober primer, kako lahko različna osebnostna dinamika in življenjski cilji povzročijo razhod med partnerjema, pa čeprav sta si na začetku všeč. Jana in Peter sta se sicer trudila, a zaradi pomanjkanja pravega razumevanja in komunikacije jima nikoli ni uspelo najti skupne poti. Da pa bi bila lahko ta pot sploh uspešna, pa Strnad meni še, da bi morali strokovnjaki delati na vsakemu izmed njiju posamezno. Poudarja, da odnosi, kjer eden izmed partnerjev nima dobre samopodobe, niso funkcionalni. Z ustreznim svetovanjem bi lahko Peter razumel, kaj Jana resnično potrebuje in se bolj samozavestno odločil, ali si želi res nje ali bo raje iskal naprej žensko bolj po svojem okusu, Jana pa bi se ob tem počutila bolj spoštovano in videno, ter bila posledično manj »težka«.

Na koncu se nista več strinjala skorajda v ničemer. FOTO: Zajem zaslona, Planet TV

Zakaj so močne ženske med moškimi nezaželene, čeprav bi moralo biti obratno?

Za konec je Anja izpostavila, da se ji zdi, da ni bilo z Jano kot osebo nič zares narobe. Je pač vztrajala pri tem, da želi drugačnega partnerja. Strnad ob tem komentira, da so uspešne in samozadostne ženske pogosto manj zaželene. Moški, sploh tisti manj samozavestni, se težko prilagodijo na močne in neodvisne partnerke, saj se ob njih počutijo še bolj nesigurni vase. Anja dodaja, da družba še vedno ni zares sprejela, da je ženska lahko enakovredna moškemu in da so samozadostne ženske pogosto demonizirane, tudi s strani drugih žensk.

Kljub temu da meni, da sta si z Jano podobni in jo dojema kot moderno žensko, pa sta dekleti tekom eksperimenta vseeno prišli v spor glede določenih nenavadnih Janinih komentarjev. Recimo tega, da je ženska izven kuhinje zanjo lena, ne glede na to, kaj drugega v življenju počne. Pa čeprav tudi sama ni niti malo tradicionalna. Kako sta razčistili, pa izvemo jutri, v drugem delu epizode.