PODKAST REALITY CHECK

Strokovnjak iz Poroke na prvi pogled: »Ljudje najraje slišimo, da sta v partnerskem sporu kriva oba, pa tudi če nista« (VIDEO)

V prvem delu sedme epizode Reality Checka smo odprli zgodbo še predzadnjega para letošnje Poroke na prvi pogled, Tanje in Gašperja. Zgodba, ki se je začela kot pravi romantični film, je razpadla kot grozljivka. Manjkale niso ne žalitve in ne grožnje, niti javno pranje perila. Kdo je bil kriv? So bili v tem zakonu res štirje in kdo od njih je potegnil najkrajšo?
Tanja in Gašper iz Poroke na prvi pogled. FOTO: zajem zaslona, Planet TV

Pri napadu partnerji pogosto iz naftalina potegnejo kontra obtožbe, da bi diskreditirali drugega partnerja. FOTO: zajem zaslona, Planet TV

Vsega naj bi bil kriv Dino, torej produkcija sama. FOTO: zajem zaslona, Planet TV

Tanja in Gašper sta bila ob prihodu od gledalcev izjemno lepo sprejet par. FOTO: zajem zaslona, Planet TV

G. P.
 26. 3. 2026 | 10:45
Zgodba Tanje Hauptman in Gašperja Mikuliča se je v letošnji sezoni eksperimenta Poroka na prvi pogled začela res obetavno. Prelepa Tanja in postavni Gašper sta se parom pridružila naknadno, nekje proti sredini šova. Na začetku sta delovala kot dopolnjujoč in nadvse miren par, a pod površino je vrelo že vse od prvega dne. Pravzaprav že od prej, kot je kdorkoli od njiju sploh prestopil prag zakona. Video podkasta si lahko ogledate pod tem odstavkom.

Začelo se je tako, kot se začne v vsakem nezvestem zakonu - izgovori, izostanki, nepojasnjena izginotja. Gašper je odhajal spat drugam, ker je bilo »v stanovanju prevroče«, Tanja je bila vedno bolj grenka. Spet drugič se ni javil več kot en cel dan, kljub njunim dogovorom, nato pa se pojavil z izgovorom, da je »zanjo iskal darilo v obliki plišastega psička samojeda«. Prinesel ga seveda ni. Ko so sumi o Gašperjevi čudni odsotnosti in nezvestobi eksperimentu dobili ime v obliki nekdanje partnerice, je vse skupaj eksplodiralo. V rafalu umazanih navzkrižnih obtožb se je znašel celo član ekipe Dino, kateremu naj bi domnevno nežnosti izkazovala Tanja. Slednje naj bi Gašperja pognalo v objem nekdanje partnerke. Situacija je tako ostala odprta - eni verjamejo, da je bilo prej jajce, spet drugi bi raje verjeli, da kura. Kakorkoli, dejstvo je, da je bil odnos obsojen na propad že od trenutka, ko je imel eden izmed partnerjev še odprto staro ljubezensko zgodbo. Gašper, ki je v eksperimentu še preden se je odločil polovico krivde preložiti na Tanjo in Dina priznal, da prejšnjo partnerko še vedno ljubi, za novo zvezo nikakor ni bil pripravljen. Ne glede na to, ali je kasneje Tanja res kaj »ušpičila«, ali ne.

Tanja in Gašper sta bila ob prihodu od gledalcev izjemno lepo sprejet par. FOTO: zajem zaslona, Planet TV
image_alt
Strokovnjak za odnose, ki je sodeloval v vseh sezonah Poroke na prvi pogled z izjemo letošnje, magister psihologije Timotej Strnad v začetku razprave z Anjo pove, da so tako imenovana 'rebound' razmerja pogost način prebolevanja prejšnjih partnerjev. Na hitro najti novega partnerja samo zato, da bi lažje pozabil starega, je učinkovit način kako preusmeriti pozornost, a takšna zveza praktično nima možnosti za obstoj. Pogosto vodi v cikle bolečine in nezadovoljstva, saj partnerstvo ni plod zaljubljenosti, ampak le orodje za prebolevanje, kar lahko novega partnerja povsem uniči.

image_alt
V takih odnosih je skoraj vedno prisotna tudi manipulacija in t.i. 'gaslighting', saj je le tako mogoče novega partnerja, ki postane sumničav, zadržati v odnosu dovolj dolgo. To je bilo še posebej očitno, ko je Gašper Tanji kljub prepričevanju, da nima prav naposled vendarle priznal, da je v šov prišel zato, da bi naredil bivšo partnerko ljubosumno. Ko to ni bilo več dovolj, pa je prišel na vrsto bolj skrajen mehanizem - diskreditacija. 

image_alt
»Oba sta malo kriva« - ljudje pri opazovanju partnerskih sporov ne marajo izbirati strani

Ko je Gašper nenadoma ven potegnil karto, da je »kriva tudi Tanja, ki je že med medenimi tedni nekaj imela s članom ekipe Dinom«, je marsikdo ostal odprtih ust. Sotekmovalci so se sicer spraševali, zakaj tega ni omenil že takoj, ampak šele, ko so na plan prišli njegovi grehi, a so se kljub temu razdelili na dva pola - tiste, ki so podpirali Tanjo, in tiste, ki so podpirali Gašperja. S tem sta naenkrat postala kriva oba. Anja opozarja, da se tovrsten pristop uporablja tudi v resničnem življenju. Napad je najboljša obramba - sprožiti govorice o partnerju, ki razgali tvoje grehe, je najboljši način, kako preusmeriti pozornost s sebe in preložiti krivdo na oba, meni. Takšne taktike pa povzročijo tudi, da žrtev začne dvomiti vase in v svojo vrednost, je prepričana.

Pri napadu partnerji pogosto iz naftalina potegnejo kontra obtožbe, da bi diskreditirali drugega partnerja. FOTO: zajem zaslona, Planet TV
Pomembno je, da se v takšnih situacijah ne obsoja prehitro in da se poskuša razumeti celostna slika, dodaja g. Strnad. V tem primeru je bilo jasno, da je Gašperjeva preteklost in njegova nezmožnost, da bi se spopadel s svojimi čustvi, glavni razlog za razpad zveze. Je pa res, da je Tanja zelo vesele narave in privlačne energije, kar pri samskih ženskah moške vedno zelo pritegne. 

image_alt
Anja meni, da Tanja ni kriva za razpad zakona, četudi bi se res spogledovala z Dinom

Če je Tanja res izmenjala kakšen pogled z Dinom preveč to še vedno ne spremeni dejstva, da se je Gašper v eksperiment prijavil z namenom, da naredi ljubosumnega nekoga tretjega, ki ga tudi ljubi. Z laganjem in odsotnostjo je bil izveden določen psihološki pritiski in tudi manipulacija, meni, zato ne obžaluje, da je Tanjo zagovarjala od prvega do zadnjega trenutka. Zdi se ji pomembno verjeti in poskušati pomagati, ko je nekdo v psihični stiski. »Bolje je izpasti neumen na koncu, kot ne pomagati človeku v očitni stiski«, meni.

image_alt
Timotej se strinja, da je podpora ključna, vendar opozarja na učinek opazovalca, kjer ljudje pogosto ne ukrepajo, ker čakajo, da bo to storil nekdo drug, ali pa preprosto poiščejo razlog, zakaj žrtev tega ni vredna. Poudari še, da imajo tud bistveno vlogo strokovnjaki, ki bi morali jasno določiti, kaj je prav in kaj narobe. Anja se strinja in ponovno dodaja, da bi morali strokovnjaki prepoznati in bolj jasno obsoditi nezvestobo in nepoštenost.

Vsega naj bi bil kriv Dino, torej produkcija sama. FOTO: zajem zaslona, Planet TV
Če bi Tanja kaj imela s članom produkcije, je za to kriva produkcija, ne tekmovalec

V tej sezoni smo prvič videli tudi, kako je produkcija pred kamero postavila svojega člana, torej Dina, z namenom, da bi se zagovarjal glede situacije s Tanjo. Anja tu dodaja, da jo res zanima, ali je bil Dino kot zunanji član produkcije seznanjen, da s Tanjo kot tekmovalko ne bi smel imeti nikakršnega stika. In če ga je imel, zakaj ni nihče ukrepal? V eksperimentih, kjer se pojavljajo čustveni napori bodo tekmovalci vedno iskali nekoga, da se mu izpovejo. Na produkciji pa je, da to nadzoruje in zagotovi primerno podporo. Če te podpore ni, se lahko zgodi scenarij kot je ta, ali pa scenarij, ki se je zgodil med Viki in Sandijem.

image_alt
