Strokovnjakinja za odnose: »Viki je dala lekcijo vsem, ki so v podobni situaciji«

Ta teden je v Poroki na prvi pogled postregel z obilico pretresov, najbolj seveda odmeva priznanje Sandija Kojića, da je ženo Viktorijo Santini skorajda takoj po poroki prevaral. Strokovnjak specialist psihoterapije Zlatko Bojanović je Sandiju ob njegovem priznanju nezvestobe kar naravnost dejal, da gre za »velik prekršek pravil tega eksperimenta«, a zgodilo se ni nič. Sandi je Viki priznal, da jo je prevaral z njeno poročno pričo in prijateljico Milko, a Viki ni reagirala, kot bi večina drugih soprog v njenih čevljih.

Na pogovoru s strokovnjakinjo Sašo Einsiedler je celo dejala, da razume, zakaj je to storil, da je to »njegovo«, ne »njeno«. Njeno razmišljanje pa je pozitivno presenetilo coachinjo in predavateljico, med drugim je dejala, da se je Viki odzvala in razmišlja »zrelo«. S tem se sicer mnogi ne strinjajo, vključno z veliko večino komentatorjev v Poroki na drugi pogled.

»Ne vem sploh, kam pelje to,« je dejal Miha Hercog, Tanja Kocman pa je hitro vskočila: »V ločitve pelje to.« Tanja sicer upa, da se bo odnos med Viki in Sandijem obrnil na bolje, saj da jo trenutna situacija spravlja v depresijo, zelo neprijetno je bilo sicer vsem štirim komentatorjem, ko so si ogledovali posnetke Sandijevega priznanja.

Je pa Sonja Javornik, strokovnjakinja za odnose, izpostavila nasprotni vidik: »Vesela sem, da je Viki dala lekcijo vsem, ki so v podobni situaciji ali se bodo v njej znašli. ’To je tvoje, to ni moje,’ tako bi morale vse razmišljati, temu modelu bi morale vse slediti. S prevaro drugi pokaže, da je slab človek, ne pomeni, da je s tabo kaj narobe.« »Če bi bilo Viki kaj do njega, ne bi imela takšne reakcije,« pa je pribila Špela Grošelj.