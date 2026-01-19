  • Delo d.o.o.
ASTRONAVTKA SLOVENSKEGA RODU

Sunita je jedla Beličin pršut, svoj četrti obisk v Sloveniji je sklenila z ovinkom čez Brda (FOTO)

Tam je lahko pobliže spoznala sušilnico pršuta.
Sunita Williams pri rezanju pršuta FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

Na fotografiji sta Franc Mužič, najstarejši župan v Sloveniji ter eden od petih županov pri nas, ki so na čelu od samega začetka, ter Sunita Williams, kozmonavtka z najdaljšim stažem med ženskami v vesolju.

Z desne: Zlatko Mavrič z Domačije Belica, Sunita Williams, Zlatkova žena Meri ter župan Franc Mužič

L. K.
 19. 1. 2026 | 08:25
A+A-

V Sloveniji je bila do minulega petka (že četrtič) na obisku tudi nekdanja astronavtka ameriške vesoljske agencije Nasa slovenskega rodu Sunita Lyn Williams, ki velja za eno najuspešnejših ameriških astronavtk v zgodovini. Program rekorderke po skupnem času vesoljskih sprehodov med ženskami je v domovini njene prababice (Marije Bohinc iz Leš pri Tržiču) obsegal številna srečanja tako z najvišjimi predstavniki države, slovenskimi znanstveniki, akademiki, študenti, kot tudi podjetji na področju vesoljskih znanosti.

Že prvi dan obiska je astronavtka obiskala Center Noordung v Vitanju. V nadaljevanju je imel poseben poudarek tudi obisk Nordijskega centra Planica ter Laboratorija za gravitacijsko fiziologijo Inštituta Jožef Stefan v Planici, ki v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo proučuje vpliv mikrogravitacije na človeško telo. Visoka gostja je na fakulteti za matematiko in fiziko ter na fakulteti za strojništvo nagovorila tudi študente Univerze v Ljubljani, jim razpredala o svojih izkušnjah v vesolju ter o vlogi znanosti pri razumevanju prihodnosti človeštva. Med drugim se je dotaknila spominov na lansko nenačrtovano dolgo vesoljsko potovanje na Mednarodni vesoljski postaji, ki je zaradi tehničnih težav z boeingovim plovilom Starliner namesto osem trajalo kar 286 dni! Zadnji dan se je srečala z raziskovalci na Univerzi v Novi Gorici (osrednji del dogodka je bil pogovor z zaposlenimi in študenti univerze ter dijaki srednjih šol z Goriške, iz zgornje Vipavske doline in zamejstva v ajdovskem Centru za astrofiziko in kozmologijo), svoj obisk pa je naposled zaključila še z ogledom inovativnega letalskega podjetja Pipistrel v Gorici.

Navdušili so me prijaznost tukajšnjih ljudi, gostoljubje in pristnost.

Brici so bili navdušeni

No, ne čisto povsem, saj je naredila še ovinek čez Goriška brda. Ogledala si je eno prvih briških turističnih kmetij: Domačijo Belica Medana, kjer je v družbi Zlatka Mavriča tudi pobliže spoznala sušilnico pršutov. Sunita Williams je velika ljubiteljica slovenskih mesnin: ne nazadnje je leta 2006 s seboj v vesolje vzela – kranjsko klobaso. Po okušanju Beličinih pršutov je sledil še ogled grajske Kleti de Baguer na Gradu Dobrovo in Klet Brda. »Brda so resnično čudovito območje. Najbolj pa so me navdušili prijaznost tukajšnjih ljudi, gostoljubje in pristnost,« so bili Sunitini prvi vtisi. Brici so bili navdušeni, da jih je obiskala tako pomembna gostja. Župan Občine Brda Franc Mužič jo je zato še v tistem trenutku povabil, naj se še kdaj oglasi pri njih v Brdih.

Ogledala si je eno prvih briških turističnih kmetij, Domačijo Belica Medana.

