Znana Slovenca dahnila usodni »da«, na poroki tudi štajerski slavček (FOTO)

Ljubezenska zgodba Silva Bezjaka in Melite Biserkove, para, ki smo ga spoznali v šovu Super par, je dobila svoj veliki finale oziroma nov začetek. Po dolgih 14 letih zveze, petih zarokah in številnih preizkušnjah sta se odločila, da je čas. In to ne kadarkoli – poročila sta se ravno na Silvov 50. rojstni dan, 26. 11. 2025.

Mladoporočenec je svojo srečo ponosno delil na Instagramu. Ob objavi poročne fotografije se je Silvo ganjeno zahvalil vsem, ki so jima stali ob strani, in zapisal, da sta se »po 14 letih in petih zarokah poročila na moj 50. rojstni dan«, kar je bil zanj »najlepši dan z mojo drago muciko«. Dodal je, da sta bili poročni priči »najbolj odštekani«, tako kot sta tudi sama, ter se zahvalil svojim otrokom in UE Ljubljana za »hitri datum«. Poudaril je, da jima podpora veliko pomeni, in zapisal, da »ljubezen vedno zmaga«, na koncu pa Meliti posvetil še iskreno izpoved: »Melita Biserkova, ljubezen moja, ljubim te noro.«

Na poroki seveda ni manjkal Damjan Murko, Silvov dolgoletni prijatelj. Prisotnost štajerskega slavčka je poskrbela za zvezdniško noto, pevec pa se je paru poklonil tudi na Instagramu. Zapisal je, da se je poročil njegov »prvi sponzor Silvo Bezjak«, človek, ki mu je bil opora v karieri in v življenju. Ob tem je razkril zabavno podrobnost iz preteklosti: ko je prvič videl Melito, je Silvu dejal »Ta bo tvoja žena« – in dodal, da je imel prav. Ob koncu je mladoporočencema zaželel še srečen in ljubezni poln zakon.

Damjan Murko se je poklonil paru na Instagramu. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Ljubezen, ki jo poznamo že iz šova

Silvo in Melita sta eden najbolj prepoznavnih parov iz šova Super par. Zveza, ki se je začela dolgo pred kamero, se je pred njo le še utrdila. Silvo jo je pred časom celo ovekovečil s tetovažo – Melitin obraz si je vtetoviral kot podobo keltske boginje Freye, na drugi roki pa nosi njeno ljubkovalno ime »muci«. Njuna zgodba je bila od nekdaj mešanica romantike, humorja in pristne privrženosti – in zdaj sta to potrdila tudi pred matičarjem. Po vseh letih, presenečenjih, tetovažah, šovu, petih zarokah in zdaj še »hitrem« datumu na upravni enoti je jasno eno: Silvo in Melita sta par, ki je z leti le še močnejši.

Iskrene čestitke mladoporočencema tudi iz uredništva Slovenskih novic.