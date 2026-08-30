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Švarc Pipanova išče cenilca za prodajo nepremičnine? »Mar bi ga iskala že pred leti ...«

Dominika Švarc Pipan se je pred leti znašla v središču ene najbolj odmevnih nepremičninskih afer. Kot pravosodna ministrica je podpisala pogodbo za nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, za katero je država odštela 7,7 milijona evrov.
Švarc Pipanova gre novemu znanju naproti. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
Švarc Pipanova gre novemu znanju naproti. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
G. P.
 30. 8. 2026 | 11:55
2:58
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Švarc Pipanova je februarja 2024 odstopila z ministrskega položaja v slavni aferi zaradi preplačane stavbe na Litijski. Kasnejša cenitev je vrednost objekta ocenila na približno šest milijonov evrov, nakup pa je postal tudi predmet kriminalistične preiskave. Danes pa je nekdanja ministrica pozornost vzbudila z objavo, ki nakazuje, da se sedaj tudi sama podaja v nepremičninski posel. Na Facebooku je namreč objavila, da išče kakovostnega pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin, ki ima sedež oziroma izkušnje z ocenjevanjem nepremičnin na območju Podravja ali Pomurja.

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Poročilo o stavbi na Litijski, ki »zelo močno obremenjuje Švarc Pipanovo in Goloba«, bo posredovala tožilstvu in policiji

»Iščem kvalitetnega pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin, lociran oz. z izkušnjami z ocenjevanjem na območju Podravja/Pomurja. Lahko kdo koga dobrega priporoča iz lastnih izkušenj? Velik plus, če je tudi gradbeni izvedenec. Hvala!« je zapisala. Iz objave sicer ni razvidno, katero nepremičnino oziroma nepremičnine ima v mislih, prav tako ni pojasnila, zakaj cenilca potrebuje. Njena prošnja pa ni šla mimo, brez da bi v nasmehe raztegnila kar nekaj ust naključnih bralcev.

»Mogoče se bo pa sedaj naučila cenilskega posla«

Ob spominu na afero Litijska so se tako pojavile tudi zbadljive pripombe, češ da bi bilo dobro, če bi podobno strokovno pomoč poiskala že pred leti, ko je država kupovala zdaj že znamenito stavbo za potrebe pravosodja.

Prav pri tem poslu je bilo vprašanje cenitve eno od najbolj izpostavljenih. Stavba, preden jo je leta 2020 kupil podjetnik Sebastjan Vežnaver, je bila ocenjena na 2,9 milijona evrov, država pa je zanjo le nekaj let pozneje plačala 7,7 milijona evrov. Kasnejša cenitev, ki jo je naročilo državno odvetništvo, je pokazala, da je bila tržna vrednost objekta ob sklenitvi pogodbe ocenjena na šest milijonov evrov. Država je torej za stavbo plačala 1,7 milijona evrov več od pozneje ocenjene vrednosti.

Švarc Pipanova je ves čas zatrjevala, da je bila pri nakupu zavedena, in poudarjala, da želi razkriti okoliščine spornega posla. Pozneje je dejala tudi, da je njena vest čista in da bo resnica prej ali slej prišla na dan. Tokrat pa je očitno v ospredju njena zasebna nepremičninska zgodba. Za zdaj ostaja neznanka, katero nepremičnino namerava oceniti in ali jo namerava prodati – njena objava namreč tega izrecno ne pove. Če prodaja kako svojo vsekakor držimo pesti, da ji jo uspe prodati z rekordnim pribitkom.

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Švarc Pipanova išče cenilca za prodajo nepremičnine? »Mar bi ga iskala že pred leti ...«

Dominika Švarc Pipan se je pred leti znašla v središču ene najbolj odmevnih nepremičninskih afer. Kot pravosodna ministrica je podpisala pogodbo za nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, za katero je država odštela 7,7 milijona evrov.
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