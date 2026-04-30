Svetovna senzacija prihaja v Ljubljano: »Zelo se veselim, da začutim ...«

Odkar je pred 17-leti svet obnorel RuPaul’s Drag Race, šov, v katerem iščejo najbolj vsestransko nadarjene kraljice preobleke, bomo v slovenskem hramu kulture prvič v živo doživeli enega od zmagovalcev.

V nedeljo, 9. maja, bo veličastna Gallusova dvorana gostila predstavo, ki presega meje običajnega odrskega doživetja. V njej bo zasijala newyorška senzacija, pod umetniškim imenom Sasha Velour. To ne bo zgolj nastop, ampak je eksplozija umetnosti, kjer se moda, glasba, humor in čista drznost zlijejo v eno samo, dih jemajočo izkušnjo. Vizualni perfekcionist ne stopa na prizorišče, temveč ga zavzame, preoblikuje, razstavi in na novo sestavi pred očmi občinstva.

Nabito polne dvorane po svetu potrjujejo, da gre za veliko senzacijo.

Vsak gib je izjava, vsak kostum zgodba, vsak pogled pa majhna revolucija. Ni odveč poudariti, da česa podobnega Slovenija še ni doživela, kajti ne bodo se nahranile samo oči, temveč tudi duša. Na svoj račun bodo prišli vsi, ki si upajo sanjati bolj drzno, bolj barvito in svobodno.

Kostumi, pričeske, ličila in celoten koncept te popelje v nov svet domišljije.

»To bo šele druga postaja na evropski turneji in zelo se veselim, da začutim slovensko gostoljubje, o katerem odmeva daleč naokoli. Ljubljana bo za en večer postala središče domišljijskega sveta, v katerem ni prostora za skrbi, nastrojenost in predsodke. Če ne verjamete, se pridite prepričati,« nas povabi občudovana zvezda, ki polni največja prizorišča. Tudi številni znani Slovenci že nestrpno pričakujejo kreativnost v njenem najbolj razkošnem, skoraj neomejenem izrazu. Zavedajo se, da ne gre le za dogodek, pač pa manifest. Opomnik, da umetnost še vedno zna presenetiti.