Svetovni mediji poročajo, da naj bi Dončić že imel drugo, gre za znano hollywoodsko igralko

Govoricam je botrovalo več reči, ki so jih opazili oboževalci. Med drugim sta Luka Dončić in Madelyn Cline pred kratkim začela slediti drug drugemu na Instagramu, kar je sprožilo špekulacije o morebitni romanci. Del govoric se je pojavil tudi po tem, ko so se na spletu razširila ugibanja o razhodu Dončića z dolgoletno partnerico Anamario Goltes, s katero ima dve hčerki, o čemer smo ekskluzivno pisali tudi v Slovenskih novicah. Kar se je sprva zdelo kot spletna špekulacija, naj bi po navedbah zanesljivih virov dobilo tudi konkretni epilog. Dončić naj bi namreč zaroko razdrl in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za otroka.

Kdo je Madelyn Cline?

Madelyn Cline je ameriška igralka in model, rojena leta 1997 v Južni Karolini. Svetovno prepoznavnost je dosegla z vlogo Sarah Cameron v Netflixovi uspešnici Outer Banks, ki ji je prinesla veliko mednarodno bazo oboževalcev. Pred tem je nastopila tudi v serijah Stranger Things in The Originals, širši javnosti pa se je predstavila tudi v filmu Glass Onion: A Knives Out Mystery iz leta 2022. Svojo kariero je začela kot model in se že kot najstnica pojavljala v oglasih ter kampanjah za večje blagovne znamke.

Tudi njeno zasebno življenje je bilo že večkrat pod drobnogledom medijev. V preteklosti je bila v zvezi s soigralcem iz serije Outer Banks Chaseom Stokesom, kasneje pa tudi s komikom Petom Davidsonom, s katerim sta se razšla leta 2024.