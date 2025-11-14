Ta voditelj slovenskega politika (77) direktno vprašal glede seksa: »Zmago fu*** kej?« (VIDEO)

Iztok Gartner je voditelj, znan po svojem neposrednem in provokativnem slogu. V svoje oddaje in podkaste redno vabi znane in manj znane Slovenke in Slovence in jih sprašuje bolj ali manj intimne stvari.

In tokrat je imel zelo hvaležnega gosta. Na vročem stolu je bil namreč Zmago Jelinčič Plemeniti (77).

Ko ga je pobaral, ali je trenutno v resni zvezi ali si želi kaj bolj trajnega, je v le-ta odgovoril, da gre bolj za »dolgotrajajoč fuk«, ne pa za kaj resnega. Tudi na vprašanje, ali bi se lahko zaljubil, je odvrnil, da še ne in da ne vidi razloga, zakaj bi se.

Kar niti ni čudno, saj je bil Jelinčič najprej poročen z Berta Bojetu Boeta, nato pa se je poročil z Monika Zupanc Jelinčič, a ste se v medijsko razvpiti ločitvi razšla.