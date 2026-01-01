Znana Slovenka bo prvič postala mama! V ganljivi objavi razkrila lepo novico

Ustvarjalka digitalnih vsebin in nekdanja udeleženka resničnostnih šovov Laura Beranič je na družbenih omrežjih razkrila, da s partnerjem Timom pričakujeta prvega otroka. Par se bo starševstva razveselil v letu 2026. Beranič, ki je širši javnosti postala prepoznavna z nastopi v oddajah Kmetija in Sanjski moški, kjer je pritegnila pozornost s svojo neposrednostjo in močno prezenco, je v zadnjih letih svojo kariero preusmerila v digitalno sfero. Novico o nosečnosti je razkrila s premišljeno oblikovano objavo na Instagramu, ob kateri je zapisala: »Najina želja se je uresničila. Mi trije vam želimo čudovit vstop v 2026, naj bo najbolj čarobno do zdaj.« V komentarjih so se zvrstile številne čestitke, med njimi tudi sporočila znanih obrazov slovenskega medijskega in spletnega prostora.

Čeprav je Laura svojo prepoznavnost sprva zgradila pred televizijskimi kamerami, je največji vpliv dosegla prav na družbenih omrežjih. Prihajajoče starševstvo zanjo tako ne predstavlja zgolj osebne prelomnice, temveč tudi začetek novega profesionalnega poglavja, ki ga bo predvidoma delila tudi s svojo spletno skupnostjo.