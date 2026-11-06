Tadej Pišek je dobil otroka, poglejte, kakšno lepo ime sta mu dala z ženo

V družini priljubljenega slovenskega igralca Tadeja Piška je te dni še posebno veselo. Z ženo Viljo Lukan sta se namreč razveselila rojstva drugega otroka, njunemu šestletnemu sinu Vitu pa se je pridružila mlajša sestrica. Novico je igralec, ki se je številnim televizijskim gledalcem priljubil z vlogo Roka Slaka v seriji Reka ljubezni, razkril na družbenem omrežju Instagram.

Tokrat je za deljenje enega najlepših življenjskih trenutkov izbral preprosto, a pomenljivo črno-belo fotografijo. Na njej je mogoče videti drobno ročico novorojenke, ki se oklepa njegovega prsta. Ob objavi je zapisal: »Naj iz majhnega zraste veliko …« ter dodal dva srčka. Razkril je tudi, da je njuna družina bogatejša za deklico. Njenega imena zakonca za zdaj še nista razkrila.

Maja 2020 sta se z Viljo razveselila prvorojenca Vita, ki je na svet prijokal v času epidemije. Igralec je takrat v pogovoru za POP TV razkril, da je lahko bil navzoč pri porodu, saj so pristojni ravno nekoliko sprostili omejitve, ki so očetom preprečevale spremljanje partneric v porodni sobi. Izkušnjo je opisal kot nekaj nepozabnega in poudaril, kako vesel je bil, da tega pomembnega trenutka ni zamudil.

Drobna ročica, ki je prinesla veliko veselja. FOTO: OSEBNI ARHIV

Tasta spoznal na urgenci

Zakonca sta svojo ljubezensko zgodbo začela pisati leta 2016, ko sta se odpravila na prvi zmenek, ki pa se ni razpletel povsem po načrtih. Vilja si je med smučanjem hudo poškodovala nogo, Tadej pa je njenega očeta prvič spoznal kar na urgenci. Kljub nepričakovanemu zapletu se je med njima razvila trdna vez, ki sta jo leta 2024 okronala s poroko. Poročila sta se v krogu najbližjih družinskih članov in prijateljev, brez velikega slavja pred očmi javnosti. Kot je Tadej tedaj zaupal za revijo Suzy, sta se že pred poroko dogovorila, da želita ta dan ohraniti predvsem zase. Njuno odločitev so spoštovali tudi povabljenci, ki utrinkov s slavja niso delili na družbenih omrežjih.

Priljubljeni igralec ima nov razlog za srečo. FOTO: MEDIASPEED.NET

Čeprav je Pišek zaradi svojih televizijskih in gledaliških vlog dobro znan širši javnosti, družinskega življenja praviloma ne postavlja v ospredje medijske pozornosti. Igralec sicer ostaja dejaven tudi na poklicnem področju. Poleg gledaliških projektov ga lahko gledalci spremljajo v priljubljeni humoristični seriji Ja, Chef!, v kateri nastopa ob številnih znanih slovenskih igralcih. A te dni je v njegovem življenju v ospredju predvsem nova družinska vloga. Po šestih letih od rojstva prvorojenca bosta z Viljo znova spoznavala vsakdan z dojenčkom, Vito pa bo prvič okusil, kako je biti starejši brat.