V velikem finalu sta se pomerila 33-letni Tadej Oblak, samozaposleni vizualni umetnik, ki živi v Amsterdamu, in 25-letni samostojni podjetnik iz Celja Dominik Gajšek. Oba sta v letošnji sezoni dokazala, da jima ne manjka kuharskega znanja, ustvarjalnosti in poguma za zahtevne izzive. Finalni obračun je bil vrhunec njune dolge poti skozi MasterChef kuhinjo, kjer sta se morala večkrat spoprijeti tudi z lastnimi dvomi in pritiskom. Po maratonskem kuhanju je sledil trenutek resnice, ko so sodniki razglasili končni rezultat. S petimi točkami prednosti je slavil Tadej Oblak, ki je tako postal zmagovalec 12. sezone MasterChefa Slovenija. Poleg prestižnega pokala si je prislužil tudi denarno nagrado v višini 50.000 evrov.

Razkril, kaj bo storil s 50.000 evri

Tadej pa po veliki zmagi že razmišlja o prihodnosti in novih kulinaričnih podvigih. Čeprav je del svojega življenja preživel v tujini, zdaj napoveduje, da bo več časa preživel v domovini. Prav tako že ve, kam bo namenil osvojeno denarno nagrado. »Verjetno bom veliko več časa v Sloveniji. Vložil bom denar v lonce in opremo, ker jih rabim, da lahko začnem delat,« je razkril po zmagi. Tako bo 50.000 evrov namenil predvsem opremi, ki jo potrebuje za nadaljnje delo na kulinaričnem področju. Za Tadeja se je televizijsko tekmovanje končalo z največjim možnim uspehom, pred njim pa je novo poglavje, v katerem bo lahko znanje in izkušnje iz MasterChefa prenesel v svoje prihodnje projekte.