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Tako dramatično je bilo v zakulisju koncerta Joker Out: »Zdelo se je, da upanja ni več« (FOTO)

Ko je že kazalo, da bo vse odpadlo, jih je ekipa držala skupaj.
FOTO: Zaslonski posnetek

FOTO: Zaslonski posnetek

Prizorišče koncerta Joker Out. FOTO: Bralka Daša

Prizorišče koncerta Joker Out. FOTO: Bralka Daša

Koncert Joker Out FOTO: SN

Koncert Joker Out FOTO: SN

Koncert Joker Out FOTO: SN

Koncert Joker Out FOTO: SN

Koncert Joker Out FOTO: Bralec Marko

Koncert Joker Out FOTO: Bralec Marko

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

FOTO: Zaslonski posnetek

FOTO: Zaslonski posnetek

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

»Ta večer je šel od največjega pričakovanja, do največjega razočaranja, do hude hude žalosti in potrtosti, do kančka upanja in iskre sreče, potem pa do absolutne evforije. Če ta večer ne bi bil, točno tak, kot je bil, danes ne bi bil popoln. Najlepša hvala vesolju za to doživetje.« FOTO: Vita Orehek

»Ta večer je šel od največjega pričakovanja, do največjega razočaranja, do hude hude žalosti in potrtosti, do kančka upanja in iskre sreče, potem pa do absolutne evforije. Če ta večer ne bi bil, točno tak, kot je bil, danes ne bi bil popoln. Najlepša hvala vesolju za to doživetje.« FOTO: Vita Orehek

Karneval. FOTO: Vita Orehek

Karneval. FOTO: Vita Orehek

FOTO: Zaslonski posnetek
Prizorišče koncerta Joker Out. FOTO: Bralka Daša
Koncert Joker Out FOTO: SN
Koncert Joker Out FOTO: SN
Koncert Joker Out FOTO: Bralec Marko
FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
FOTO: Zaslonski posnetek
FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram
FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram
FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
»Ta večer je šel od največjega pričakovanja, do največjega razočaranja, do hude hude žalosti in potrtosti, do kančka upanja in iskre sreče, potem pa do absolutne evforije. Če ta večer ne bi bil, točno tak, kot je bil, danes ne bi bil popoln. Najlepša hvala vesolju za to doživetje.« FOTO: Vita Orehek
Karneval. FOTO: Vita Orehek
Nina Čakarić
 22. 6. 2026 | 09:38
 22. 6. 2026 | 10:11
8:26
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V soboto zvečer se je v Ljubljani narava resno poigrala z enim največjih koncertnih večerov pri nas. Tik pred začetkom velikega koncerta skupine Joker Out ob njihovi 10. obletnici je prizorišče zajelo silovito neurje. Voda je zalila tla, luže so se širile po prizorišču, v zakulisju pa so se odvijali prizori, ki jih množica pred odrom ni mogla videti. Zdelo se je, da bo koncert odpovedan. Organizatorji so prek Eventima sporočili, da razmere spremljajo in da bodo do 20.30 sporočili, ali koncert bo. Nato pa je nekaj pred 20. uro na oder stopi pevec Joker Out Bojan Cvjetićanin in množici povedal, da je sicer zalilo skoraj vse, razen elektrike, a jih to ni ustavilo. »Show will go on,« je dejal in prizorišče se je hitro zapolnil s 17-tisočglavo množico.

»Ta večer je šel od največjega pričakovanja, do največjega razočaranja, do hude hude žalosti in potrtosti, do kančka upanja in iskre sreče, potem pa do absolutne evforije. Če ta večer ne bi bil, točno tak, kot je bil, danes ne bi bil popoln. Najlepša hvala vesolju za to doživetje.« FOTO: Vita Orehek
»Ta večer je šel od največjega pričakovanja, do največjega razočaranja, do hude hude žalosti in potrtosti, do kančka upanja in iskre sreče, potem pa do absolutne evforije. Če ta večer ne bi bil, točno tak, kot je bil, danes ne bi bil popoln. Najlepša hvala vesolju za to doživetje.« FOTO: Vita Orehek

In takrat se je pokazalo, kaj pomeni prava ekipa. Joker Out, tehniki, organizatorji, gasilci in umetniki Cirkusa Fuskabo niso iskali izgovorov. Stopili so skupaj. Voda je odtekala, oder so brisali, mokre rekvizite menjavali, kostume pripravljali v zadnjem trenutku. V ozadju ni bilo prostora za obup, temveč za odločitev, da bodo večer rešili. Na prizorišču je bilo še pred začetkom čutiti pravo adrenalinsko napetost. Obiskovalci so se prebijali skozi vodo, ponekod je segala do gležnjev, luže so se razlivale čez poti, marsikdo je moral loviti ravnotežje, preskakovati mokre dele in iskati suho zaplato tal. A množica ni obupala.

Prizorišče koncerta Joker Out. FOTO: Bralka Daša
Prizorišče koncerta Joker Out. FOTO: Bralka Daša

Ko se je koncert začel, je bilo jasno, da bo to večer, ki ga ne bo mogoče pozabiti. Oder so napolnili svetlobni učinki, pirotehnika, dim in močna energija benda. Ob Joker Out so nastopili tudi talni in zračni akrobati, plesalci, požiralci ognja ter vrvohodec Cirkusa Fuskabo, ki so v zahtevnih razmerah izpeljali nastope, kakršnih v takšnih okoliščinah marsikdo ne bi upal niti začeti.

Koncert Joker Out FOTO: Bralec Marko
Koncert Joker Out FOTO: Bralec Marko

»Dve uri pred začetkom se je zdelo, da upanja ni več«

Kako dramatično je bilo v zakulisju, so po koncertu razkrili člani Cirkusa Fuskabo oziroma njihov vodja Zef Berishaj. Njihov zapis pove več kot dovolj: »Dve uri pred začetkom se je zdelo, da upanja ni več. Vse, kar smo gradili in ustvarjali zadnje mesece z ekipo Joker Out, je v nekaj trenutkih izgubilo tla pod nogami. Nevihta je prinesla poplavo v backstage, ostali smo brez elektrike, rekviziti so bili mokri, čas pa je neusmiljeno tekel. In potem se je zgodilo nekaj posebnega. Nihče ni obupal. Nihče ni iskal izgovorov. Stopili smo skupaj: Joker Out, tehniki in organizatorji.«

Opisali so prizore, ki jih obiskovalci pred odrom niso mogli videti. »Eno uro pred nastopom je bila situacija skoraj nepredstavljiva. Gasilci so črpali vodo, mi pa smo hkrati brisali oder, menjavali v zraku mokre svile in vrvi, pripravljali kostume in make up za 40 artistov, tekali v naš cirkus po suho opremo in iskali rešitve za težave, ki so se zdele nerešljive. Vse to v eni uri.«

Kot so dodali, so v teh trenutkih videli, kaj v resnici pomeni ekipa: srčnost, predanost, pogum in medsebojno zaupanje. »Prepričani smo, da bi marsikdo v takšni situaciji cirkuški nastop odpovedal. A mi smo vztrajali zaradi fantov iz skupine Joker Out. Kljub mokrim tlom, zahtevnim pogojem in ogromnemu pritisku smo varno izpeljali vse načrtovane nastope.« Ob koncu so se zahvalili Joker Out za priložnost, da so bili del praznovanja njihove 10. obletnice, ter glavnemu organizatorju Mateju Avanzu za zaupanje. »To je bil večer, ki ga ne bomo nikoli pozabili,« so zapisali.

FOTO: Zaslonski posnetek
FOTO: Zaslonski posnetek

Na eni od objavljenih fotografij oziroma zgodb je videti tudi gasilce, ki v zakulisju črpajo vodo. Tla so prekrita z vodo, okoli njih pa stojijo ljudje, ki spremljajo dogajanje. Prizor razkriva, kako daleč od običajnega koncertnega vrveža je bilo dogajanje za odrom.

Tamia Šeme: »Prineslo je toliko čustev«

Svoje vtise je delila tudi akrobatka Tamia Šeme, ki je na odru plesala ples na svili. Objavila je fotografijo, na kateri je na televiziji spremljala posnetek koncerta, ob tem pa zapisala, da si je nastop šele naslednji dan ogledala po televiziji, saj v backstageu nikoli ne vidiš celotnega šova tako kot občinstvo. »Vrnilo se je toliko čustev. Iskreno smo mislili, da bo dogodek odpovedan, a smo vztrajali. Težke razmere so nas samo še bolj povezale in mislim, da smo zaradi tega vsi še bolj ponosni na to, kar smo dosegli. Velike čestitke Joker Out!« Na drugi fotografiji, kjer objema eno od sodelujočih, pa je zapisala: »Ne moreš vedno izbrati situacije, lahko pa izbereš, kako se z njo soočiš. Drug drugemu moramo biti vir moči.«

FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram
FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

»Odpovedati? Prestaviti? Vztrajati?«

Kako ganljivo je bilo vse skupaj, e povzel tudi organizator Matej Avanzo, direktor podjetja Spontanzo: »Zanimiv občutek je, ko v istem dnevu jokaš od žalosti in sreče. Ne vem, ali sem to že kdaj doživel.« Njegov kolega, Nik Jerovšek, ključni član ekipe skupine Joker Out, ki je v njihovem uradnem vodstvu in menedžmentu zadolžen za organizacijo, je dodal, kako napeto je bilo v zakulisju, ko je neurje udarilo tik pred začetkom. 

»Kaj je bilo pa to včeraj? Mislim, da je bil to eden tistih dni, ki ostanejo s tabo za vedno,« je zapisal. Spomnil je, da so 14 mesecev živeli za ta projekt, nato pa jih je tik pred vrhuncem zadela silovita nevihta. »Pred nami je bila najtežja odločitev. Odpovedati? Prestaviti? Vztrajati?«

A namesto panike se je zgodilo nekaj drugega. Kot je opisal Jerovšek, so ljudje prihajali drug drugemu na pomoč, delili suha oblačila, spodbude in energijo. »V tistem trenutku niso bili več samo publika. Postali smo skupnost. Ustvaril se je Novi val.«

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Dodal je, da morda niso delovale vse luči in da morda ni delovala vsa pirotehnika, a so to nadomestile iskre v očeh ljudi. »To je bil večer, ki ga ne bom nikoli pozabil,« je zapisal in se zahvalil fantom iz Joker Out, vsem nastopajočim, sodelavcem, prostovoljcem, obiskovalcem in Mateju Avanzu za zaupanje. »Včeraj ni bil samo koncert. Bil je dokaz, da lahko ljudje tudi sredi nevihte ustvarijo nekaj nepozabnega,« je sklenil.

FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Solze v očeh Jokerjev

Na družbenih omrežjih od sobote, torej že tretji dan, odmeva, kako nor koncert je bil to. Zaradi blata in luž ga mnogi povezujejo z Rock Otočcem, zaradi vzdušja, energije in množice 17.000 obiskovalcev pa tudi z legendarnim Woodstockom. Joker Out so na odru pustili zadnjo kapljico znoja. Skupaj z organizatorji, tehniki, gasilci in številnimi umetniki so izpeljali koncertno izkušnjo, ki je bila tudi zanje največji dogodek v življenju.

Dež in veter koncerta nista odpihnila, solze celotnega benda ob zadnji pesmi Novi val pa so pokazale še, da tudi nova generacija fantov zna pokazati čustva. In da je bil to večer, ko ni pela le množica, ampak tudi srce. »V enem trenutku so se mešale kaplje dežja in solze strahu, da bo vse padlo v vodo. Dobesedno. Potem pa ste prišli vi, začeli bosi plesati po lužah in koncert spremenili v nekaj najbolj spontano sladkega, kar smo kdaj doživeli. Ta karneval si bomo zapomnili za vedno – ne po nevihti, ampak po tem, kako magični smo bili skupaj pod njo. Hvala vam,«  pa so svoje ganljive besede po nepozabnem večeru dodale tudi zvezde večera.

Preberite tudi: Na Karnevalu Joker Out žurala tudi predsednica države, Goran Dragić in številni drugi znani Slovenci (FOTO)

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