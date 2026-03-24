Urška Klakočar Zupančič: »Odšla bom iz sveta, v katerega nikoli nisem spadala«

Po zadnjih državnozborskih volitvah Urški Klakočar Zupančič ni uspelo osvojiti dovolj glasov za ponovni vstop v parlament. V volilnem okraju Ljubljana Center je zbrala nekaj manj kot 4000 glasov, kar ni zadostovalo za poslanski mandat. S tem se poslavlja od zakonodajne oblasti, kjer je v preteklem mandatu opravljala funkcijo predsednice državnega zbora.

Kmalu po razglasitvi rezultatov je javnosti sporočila, da se umika iz politike. »Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej izven politike,« je zapisala.

Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan. FOTO: Leon Vidic/delo

Zdaj je pa v osebni objavi na družbenem omrežju Facebook razkrila, da je bilo zadnje leto zanjo izjemno zahtevno. »Težko leto je za nama. Polno zlobnih jezikov, laži, tesnobe, izkrivljenih podob, slabših odločitev, tudi solz,« je zapisala. Dodala je, da ji je bilo delovanje v politiki v zadnjem obdobju zelo neprijetno. Omenila je intrige, žaljenje in tudi »kaznovanje« zaradi neposlušnosti. »To je cena, ki jo je v politiki treba plačati za načelnost,« je zapisala in dala jasno vedeti, da se v takšnem okolju ni več videla.

Ob tem je poudarila, da je že prej sprejela odločitev o odhodu iz politike: »Z vedenjem, da bom na koncu odšla iz sveta, v katerega nikoli nisem spadala.« V objavi se je zahvalila partnerju Boru Zuljanu za podporo v tem obdobju. Poudarila je, da sta kljub pritiskom in težavam vztrajala. »Hvala, da mi stojiš ob strani. In hvala, ker ceniš, da ti sama stojim ob strani,« je zapisala.

Slovenija tako po volitvah vstopa v novo politično obdobje, v katerem nekateri vidni obrazi zapuščajo javne funkcije – med njimi tudi Urška Klakočar Zupančič, ki svojo pot nadaljuje izven politike.