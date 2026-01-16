Tako glamurozno je znana Slovenka praznovala 40. rojstni dan

Senka Umek je svoj 40. rojstni dan praznovala v Dubaju. Novico je delila na svojem Instagram profilu, kjer je objavila profesionalne fotografije in ob njih zapisala »Hello 40«. Iz objav je razvidno, da je rojstni dan preživela v luksuznem hotelu, skupaj z možem. Objavo je pospremilo tudi veliko čestitk prijateljev in znancev, ki so ji ob jubileju namenili veliko dobrih želja.

Poseben del praznovanja je bilo presenečenje, ki ji ga je pripravil mož, Uroš Umek, širši javnosti znan kot DJ Umek. Kot je razvidno iz Instagram zgodb, ji je v hotelski sobi pripravil rojstnodnevno presenečenje z dekoracijo in torto, ob tem pa je prejela tudi šopek vrtnic, ki so ji ga poslali prijatelji.

Senka Umek je svoj 40. rojstni dan praznovala v Dubaju. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Uroš Umek je svoji ženi v hotelski sobi pripravil rojstnodnevno presenečenje. FOTO: Posnetek zaslona Instagram

Senka Umek je podjetnica in ustvarjalka, aktivna na področju mode, dogodkov in glasbene industrije. Njen mož, Uroš Umek pa je eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov z mednarodno kariero. Nastopal je na številnih priznanih festivalih in klubih po svetu, obenem pa ostaja aktiven tudi kot producent in mentor mlajšim ustvarjalcem.

