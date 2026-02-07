Tako je Alenka Bratušek izstopala s svojo obleko na Koroškem (FOTO)

Vlada je v četrtek obiskala Koroško in dan sklenila v Slovenj Gradcu, kjer se je sestala s predstavniki gospodarstva in župani. Ti naj bi bili s potekom popoplavne obnove večinoma zadovoljni, obrtniki pa so vlado opozorili tudi na finančne in administrativne obremenitve, ki jih prinašajo vladne odločitve. Vsak minister je na terenu pokrival svoj resor, a na gradbišču pri Ravnah na Koroškem je pozornost gotovo pritegnila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Ogledala si je enega večjih cestnih projektov v državi, in sicer obnovo treh kilometrov državne ceste Ravne na Koroškem–Dravograd. Pridružila sta se ji tudi predsednik vlade Robert Golob in evropska komisarka za širitev Marta Kos, a vsaj po vtisu z gradbišča sta bila ob Bratuškovi skoraj v ozadju.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Medtem ko sta Golob in Kosova nosila povsem običajno rumeno zaščitno opremo, kot vsi prisotni, je Bratuškova izstopala z vijoličnim odsevnim jopičem, pika na i pa je bila čelada z napisom »ministrica«. Ker Bratuškova kot ministrica za infrastrukturo precejšen del delovnika preživi na terenu, niti ne preseneča, da ima zaščitno opremo, ki je očitno prilagojena prav njej tudi z izborom bolj ženstvenih barv.

Ministrica Alenka Bratušek in predsednik uprave Dars Andrej Ribič z župani in podžupani ob začetku del izgradnje tretje razvojne osi v Podgorju pri Slovenj Gradcu. FOTO: Špela Kuralt/delo

Ministrica Alenka Bratušek z vijoličnim odsevnim jopičem ni prvič izstopala. Konec leta ga je nosila, ko so uradno začeli graditi predor Vodriž, na najzahtevnejšem delu hitre ceste proti Koroški in ko je skupaj s predsednikom uprave Dars Andrejem Ribičem simbolično zakopala prvo lopato na delu tretje osi v Podgorju pri Slovenj Gradcu.

Na ministrstvu za infrastrukturo radi poudarijo, da imajo za seboj uspešen mandat, saj naj bi se, kot pravijo, »še nikoli ni toliko gradilo«. Letos naj bi se zaključili tudi največji infrastrukturni projekti, ob tem pa je proračun za infrastrukturo še višji kot lani. Zaključili naj bi se trije od štirih največjih projektov: drugi tir Divača–Koper, železniška postaja Ljubljana in druga cev predora Karavanke.

Sicer pa so bili v ospredju vladnega obiska Koroške projekti cest, mostov, plazov in vodotokov po poplavah. Premier Golob je obisk začel na Ravnah na Koroškem s protipoplavnimi deli, minister za naravne vire Jože Novak je izpostavil vlaganja v vodotoke, Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sta obiskala bolnišnico Slovenj Gradec, minister Luka Mesec je govoril o shemi subvencioniranega skrajšanega delovnega časa za zaposlene v SIJ Metal Ravne, minister Bojan Kumer pa o podpori energetsko intenzivnim podjetjem. Minister Vinko Logaj si je ogledal delo v prenovljeni osnovni šoli v Črni, minister za notranje zadeve Branko Zlobko pa je obiskal policijski postaji ter se sestal z lokalnimi predstavniki.