Tako je Jože Potrebuješ šokiral svojo taščo (VIDEO)

To je bilo presenečenje, ki ga babi Ivanka zagotovo ne bo pozabila. Jože Potrebuješ je svojo taščo za okrogli 80. rojstni dan presenetil na najlepši možni način: s skupino Čuki je prišel kar k njej domov in ji zaigral v dnevni sobi. Ganljiv trenutek so Čuki delili tudi na Instagramu. Ob posnetku so zapisali, da se je presenečenje zgodilo dan pred njenim rojstnim dnem, danes pa babi Ivanka oziroma Jožetova tašča praznuje častitljivih 80 let. »Vse najboljše Ivanka! Hvala, ker nas Čuke spremljate in podpirate že od samega začetka, kar pomeni že 37 let. Radi vas imamo,« so zapisali člani skupine.

Ni bilo velikega odra, ni bilo žarometov in množice pod njim. Tokrat je bila glavna zvezda praznovanja gospa Ivanka, oder pa kar njena dnevna soba. Čuki so ji zapeli doma, od blizu, iz srca. Takšna presenečenja imajo posebno moč. Še posebej, ko za njimi stoji družina. Jože Potrebuješ, dolgoletni obraz skupine Čuki, je s tem pokazal, da največje geste včasih niso razkošne, ampak osebne, tople in iskrene. Čuki so sicer ena najbolj prepoznavnih slovenskih zabavnih skupin, Jože pa je z njimi že desetletja del slovenskega glasbenega prostora. Po nastopu je gospa Ivanka priznala, da je velika oboževalka Čukov, Jože pa, da je velik oboževalec svoje tašče.

Po vrtu so ji postavili 80 rožic

Presenečenje pa se ni končalo le pri glasbi. Gospe Ivanki so vnuki za rojstni dan po vrtu postavili tudi 80 rožic. Vsaka za eno leto. Vsaka kot majhna zahvala za podporo, ljubezen in vse trenutke, ki jih je vsa ta leta delila z družino in Čuki. In tudi lepo sporočilo, da okrogli jubileji niso samo številke. So spomini, ljudje in trenutki, ki ostanejo. Babi Ivanka je tako svoj 80. rojstni dan dočakala z glasbo, rožicami in presenečenjem, ki je seglo naravnost v srce.