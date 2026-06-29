Tako je Jurij Zrnec presenetil bivšo: »Še vedno se mi smeji ...« (FOTO in VIDEO)

Pevka Aleksandra Ilijevski je dopolnila 40 let, njeni najbližji pa so poskrbeli, da bo okrogli jubilej za vedno ostal zapisan med njene najlepše življenjske spomine. Družina in prijatelji so ji namreč pripravili zabavo presenečenja, za katero ni vedela vse do zadnjega trenutka. Utrinke nepozabnega večera je delila na svojem Instagramu, kjer se je z iskrenim zapisom zahvalila vsem, ki so več dni skrbno skrivali priprave. »Takemu presenečenju, ki sem ga doživela pri svojih rosnih 40ih letih, pritiče posebna zahvala. Še vedno se mi smeji, ko gledam fotke in posnetke, najraje bi šla nazaj in še enkrat doživela ta prekrasni večer,« je zapisala.

Pevka je razkrila tudi, da so jo najbližji tokrat povsem prelisičili, čeprav je bila prepričana, da jo je pri takšnih stvareh skoraj nemogoče presenetiti. Posebno vlogo je odigrala njena mama, ki jo je pod pretvezo povabila na povsem običajno družinsko druženje. »Nimam besed za vse te priprave, skrivno komunikacijo, mojstrsko prikrivanje več dni prej in med drugim laži lastne matere na dan presenečenja, češ: 'Se dobimo tako bolj na hitro danes pri meni, da nazdravimo.' Mislila sem, da imam nek radar za te stvari, a sem očitno živela v veliki zablodi. Še dobro!« je priznala v objavi.

Da je bilo presenečenje res skrbno načrtovano, dokazujejo tudi številni znani obrazi, ki so se zbrali na praznovanju. Med njimi so bili družinski člani, prijatelji in sodelavci, videoposnetki, ki jih je na družbenih omrežjih delila tudi njena mama Zlata Zavašnik, pa so razkrili še enega gosta, ki ni ostal neopažen. Na praznovanje je prišel tudi igralec Jurij Zrnec, s katerim sta bila z Aleksandro več let par. Čeprav sta se njuni poti pred časom razšli, se zdi, da sta ohranila lep in spoštljiv odnos.

Aleksandra Ilijevski je večer sklenila z iskreno zahvalo vsem, ki so poskrbeli za nepozabno presenečenje. »Nočem zvenet preveč teatralno, a bom! Te občutke čiste sreče, ki ste mi jih pričarali, bom nosila s seboj do konca svojega življenja in naprej. Še enkrat hvala iz srca, za vseee! Rada vas imam,« je zapisala.