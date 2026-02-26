Tako je partnerica Gorana Dragića odprla srce za mamin rojstni dan (FOTO)

Na družbenem omrežju je Greice Murphy, ameriška podjetnica brazilske krvi in partnerica slovenskega košarkarskega asa Gorana Dragića, delila ganljiv zapis v čast rojstnemu dnevu svoje mame. V daljšem sporočilu je zapisala, da je hvaležna Bogu, da ji je dal prav njeno mamo – osebo, ki ji pomeni navdih, varno zatočišče in največjo podporo v življenju. Murphyjeva se je zahvalila za vsak nasvet, objem, molitev in neskončno ljubezen, ki jo je prejela čez leta. Želela ji je rojstnodnevne blagoslove, mir, zdravje in veselje, ter dodala, da jo ima raje, kot lahko izrazijo besede.

»Najdražja mama, danes je tvoj dan in želim se samo zahvaliti Bogu, da mi te je dal za mamo. Hvala za vsak objem, vsak nasvet, vsako molitev in za tisto neskončno ljubezen, ki jo znaš dati samo ti. Ti si moj navdih, moje varno zatočišče in oseba, ki zame najbolj navija na svetu. Naj bo tvoj rojstni dan poln veselja, miru, zdravja in številnih blagoslovov – saj si zaslužiš vse najlepše stvari, ki jih življenje ponuja. Naj Bog še naprej osvetljuje tvojo pot in napolnjuje tvoje srce s srečo. Ljubim te bolj, kot lahko izrazim z besedami. Vse najboljše za rojstni dan, moja čudovita mama!«

Ta objava razkriva oseben in čustven del življenja Greice, ki na družbenih omrežjih ne gradi le profesionalnega profila, ampak deli tudi svoje vrednote in hvaležnost do družine. V minulih mesecih sta Greice in Goran večkrat delila svoje trenutke, povezane s potovanji, obiskom restavracij ter družinskimi srečanji. Pred časom je Dragić partnerico peljal na večerjo v Ljubljano, kjer sta skupaj uživala v kulinariki in vzdušju prestolnice. Pri tem sta oba poudarila, da se jima zdi Slovenija izjemna destinacija za obisk, Murphyjeva pa je izrazila občudovanje nad lokalno gostoljubnostjo in naravo. Ob prejšnjih obiskih Slovenije sta Murphyjeva in Dragić povabila tudi Greicine starše, ki so prišli v Ljubljano; med drugim na Dragićevo poslovilno tekmo, kar je utrdilo vezi med družinama.

Ti dogodki kažejo, da zveza ni le romantična zgodba, ampak vključuje tudi družinsko podporo in medsebojno spoštovanje. Čeprav o konkretnih načrtih ne govorita pogosto, njuni objavi in medijski prispevki kažejo, da si želita skupnega življenja, potovanj in družinskih trenutkov doma ter v tujini. Zvezdnika redno delita svoje vrednote; tako osebne kot družinske in pogosto izpostavljata medsebojno podporo.