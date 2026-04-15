Tako je partnerka Jurija Zrneca udarila po spletnih vplivnežih (VIDEO)

V novem podkastu One plus sta Matjaž Ambrožič in Manca Krnel brez zadržkov odprla eno najbolj perečih tem današnjega časa. Živimo še kot svobodni posamezniki ali smo postali le tihi sledilci algoritmov? Njune besede so zarezale globoko, še posebej tam, kjer najbolj boli: pri vplivnežih. V svetu, kjer tehnologija kroji vsakdan, se po besedah sogovornikov neopazno spreminja tudi naša identiteta. Algoritmi ne določajo le tega, kaj gledamo, temveč tudi, kako razmišljamo. Postajamo pasivni opazovalci vsebin, ki so nam servirane brez vprašanj, brez dvoma.

Matjaž Ambrožič in Manca Krnel v novem podkastu One plus. FOTO: Marko Feist Delo

Prav tu Manca Krnel udari naravnost. Brez olepševanja. Opozarja na nevaren vzpon vplivnežev, ki po njenem mnenju nimajo ne širine ne globine, a kljub temu oblikujejo javno mnenje. »Takšna plitkost neposredno spodkopava kakovosten javni diskurz in vodi v družbo, ki sprejema informacije brez kakršne koli kritične refleksije ali analize,« je jasna. Po njenem so družbena omrežja postala prostor, kjer prevladujejo glasni posamezniki z enostavnimi, hitro prebavljivimi sporočili. Ravno ta enostavnost pa je nevarna. Ljudje jo sprejmejo kot resnico, brez preverjanja, brez razmisleka. In rezultat je družba, ki izgublja stik z argumentiranim dialogom. Krnelova opozarja tudi na past digitalne osamljenosti. Čeprav smo navidezno povezani bolj kot kadarkoli, v resnici ostajamo ujeti v mehurčkih, kjer krožijo vedno iste ideje. Kritični um počasi izginja, nadomešča ga udobje potrjevanja.