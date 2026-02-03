Tako napreduje gradnja vile Luke Dončića v Zadobrovi pri Ljubljani (FOTO)

Po tem, ko smo lani maja v Zadobrovi, na vzhodnem robu Ljubljane, že obiskali posest košarkarskega asa Luke Dončića, da bi preverili, kako napreduje gradnja njegove nove vile, smo zdaj ponovili obisk v upanju, da bi vam lahko pokazali lepoto (skoraj) dokončanega novega domovanja slovenskega košarkarskega junaka. A danes, približno deset mesecev pozneje po prvem obisku, smo ugotovili, da novogradnja še ni dokončana ter da hiša glede na zastavljen arhitekturni načrt očitno še ne bo tako kmalu nared.

Dela počasi napredujejo. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Kot smo že poročali, je Luka Dončić oktobra 2022 kupil večje zemljišče z obstoječo hišo, ki so jo nato odstranili. Njegov sklad LD Family Trust je maja 2023 pridobil gradbeno dovoljenje za novo stavbo, gradnja pa se je začela novembra istega leta. Nova posest v Zadobrovi obsega skoraj 9000 kvadratnih metrov.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Zdaj je objekt »pod streho«, okna so že vgrajena

Po trenutno vidnem stanju je novogradnja v fazi zapiranja: vsi nosilni in etažni zidovi ter streha so pod streho, vgradnja oken pa je zaključena. Kljub temu vila še zdaleč ne deluje dokončana, zato je jasno, da se dela nadaljujejo. Arhitekturno zasnovo nove vile je prevzel biro BCR, ki je znan tudi po sodelovanju pri nekaterih odmevnih projektih v Sloveniji.

Tako je bilo na gradbišču maja 2025. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Gradbišče je tudi pod videonadzorom, Dončić pa je pred štirimi leti za zemljišče s hišo odštel 1,9 milijona evrov.

Hiša bo imela ogromno garažo za zbirko Dončićevih jeklenih konjičkov. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Med Dončićevimi bolj znanimi naložbami v Sloveniji sta tudi stanovanje v ljubljanskem Schellenburgu in vila ob golf igrišču v Smledniku, kjer zadnje mesece skupaj s hčerkama Gabrielo in Olivio živi njegova zaročenka Anamaria Goltes, ki si rada vzame čas tudi za sprehode v naravi v okolici.

Ko bo hiša nared, bo izgledala takole