Tako se je na novico o tem, da ima Saša novega, odzval njen bivši Miha Hercog (VIDEO)

Kot strela z jasnega je odjeknila vest, da naj bi bila pevka Saša Lendero in nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel v romantičnem razmerju. Ali govorice držijo, smo preverili tudi pri Saši. Njen odgovor najdete v članku na tej povezavi.

Komentatorka v oddaji Poroka na drugi pogled Sonja Javornik je tik pred snemanjem tokratne epizode v maski ujela Sašinega dolgoletnega partnerja Miho Hercoga. »Miha, oprosti, jaz sem izvedela eno srce parajočo novico. Dobro, da sediš. /.../ Ali veš, da ima tvoja bivša novega?« je dejala in ga nato nato v šali vprašala, ali je to novico izvedel od nje.

»Zdaj sem prvič izvedel od tebe, nekaj se je šušljalo, ampak ti si pa prva, ki je to potrdila,« je v smehu dejal Miha, nato pa se ji spretno umaknil. Javornikova je nato zatrdila, da ga bosta skupaj s Tanjo Kocman potolažili.

Dogajanje si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Saša in Miha sicer javnosti ne skrivata, da sta tudi po ločitvi še vedno v dobrih odnosih.