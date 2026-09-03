Tako so v ljubljanskem hotelu razvajali Dončića in Lakerse: ob posteljah jih je čakalo posebno presenečenje (VIDEO)

Ko so košarkarji Los Angeles Lakers konec avgusta na povabilo Luke Dončića prišli v Slovenijo, jih ni čakalo le druženje, treningi in spoznavanje dežele njihovega slovenskega zvezdnika. Zdaj so na dan prišle tudi zanimive podrobnosti iz hotela InterContinental Ljubljana, kjer je slovita NBA-ekipa preživela štiri noči. Posebno presenečenje jih je pričakalo kar v njihovih sobah.

Vsakega igralca je v sobi pričakala osebna dobrodošlica, napisana na papirju, poleg nje pa tudi list z nekaterimi osnovnimi slovenskimi besedami in frazami, da bi se lahko gostje nekoliko lažje znašli v Ljubljani. A to še ni vse, na postelji je vsakega košarkarja pričakala plišasta čebela. Čebela ni bila izbrana naključno, saj je kranjska čebela oziroma kranjska sivka eden najbolj prepoznavnih simbolov Slovenije. Šlo je za simpatično in predvsem simbolično darilo, daleč od dragocenih reči, ki bi jih morda pričakovali ob obisku milijonskih NBA-zvezdnikov.

FOTO: Zasolsnki Posnetek, Intercontinetal

Posebno povezavo s plišasto čebelo pa je imela tudi Dončićeva hčerka Gabriela. Ko je skupaj z očetom obiskala košarkarje v hotelu, je v naročju držala prav takšno čebelico.

(Oglejte si videoposnetek)

V InterContinentalu Ljubljana so zdaj objavili tudi posnetek, na katerem so pokazali nekaj utrinkov obiska Lakersov, med drugim, kako so sprejeli goste, kaj so jim pripravili v sobah in s čim so jim postregli pri zajtrku.

FOTO: Zasolsnki Posnetek, Intercontinetal

»Poseben obisk Slovenije. V veliko veselje nam je bilo v Ljubljani gostiti Los Angeles Lakers, ki so Slovenijo spoznavali skozi oči Luke Dončića. Ponosni smo, da smo bili del njihove poti in da smo jih lahko pozdravili v InterContinentalu Ljubljana. Hvala Lakersom, da so izbrali nas, in nam zaupali svoje bivanje,« so zapisali ob posnetku.

FOTO: Zasolsnki Posnetek, Intercontinetal

Obisk Lakersov ni bil običajno turistično potovanje. Dončić je druženje pripravil predvsem zato, da bi se igralci pred začetkom nove sezone še tesneje povezali. V štirih dneh so Lakersi spoznali precejšen del Dončićevega domačega okolja. Trenirali so v Stožicah, se sprehodili po Ljubljani in se zapeljali po Ljubljanici, obiskali pa so tudi Bled. Tam so med drugim veslali z nekdanjimi slovenskimi olimpijci in se preizkusili v golfu. Dončić jih je popeljal še na igrišče v Savskem naselju v Ljubljani, kjer je kot otrok začel svojo košarkarsko pot. Za ameriške zvezdnike je bil to verjetno eden najbolj osebnih vpogledov v zgodbo človeka, ki bo imel v prihajajoči sezoni pri Lakersih še pomembnejšo vlogo. Lakersi bodo novo sezono lige NBA začeli 21. oktobra, ko bodo v domači Crypto.com Areni gostili Golden State Warriors.