Tako sta se zakonca Vovk odzvala na vojne razmere: »Da bi se le zavedali, da smo tukaj drug za drugega« (VIDEO)

Slovenski glasbeni duo Maraaya znova dviguje prah - tokrat z novo, slovensko verzijo skladbe Alu Alu Alu, ki sta jo pospremila tudi z videospotom. Po uspehu angleške različice, s katero sta se prebila celo v polfinale izbora za San Marino Song Contest 2026, zdaj nagovarjata domače občinstvo še v maternem jeziku - in odzivi so, kot pravita, več kot navdušujoči.

Duo Maraaya. FOTO: Neo Visuals

»Kako resnično besedilo! Ena izmed najlepših pesmi, ki da človeku misliti,« jima sporočajo oboževalci, ki so pravzaprav spodbudili nastanek slovenske različice. »Pobuda je prišla s strani poslušalcev. Pisali so nama, da si želijo pesem slišati še v slovenščini,« razkrivata. A odločitev ni bila samoumevna. »Sprva sva bila skeptična. Nisem vedela, ali nama bo uspelo ohraniti tisto globino in pretresljivost,« priznava. »Ni šlo zgolj za prevod. Iskala sva prave besede - takšne, ki bi bile dovolj poetične in hkrati iskrene. Mislim, da nama je uspelo.«

Pesem Alu Alu Alu sicer ni tipična pop skladba. Pod živahnimi ritmi se skriva precej resnejše sporočilo. »Poleg ljubezni, ki ostaja kraljica besedil, zelo rada odpirava tudi teme, o katerih veliko razmišljava. Ta pesem govori o nemirih, negotovosti in občutku brezsmiselnosti, ki ga v zadnjem času čutimo po svetu,« pojasnjuje Marjetka. Skladba se dotika vojn, razdeljenosti in človeške nečimrnosti, a hkrati ponuja tudi upanje. »S takšnimi pesmimi si želiva ljudi ozaveščati, hkrati pa v njih prebuditi srčnost. Da bi se zavedali, da smo tukaj drug za drugega,« dodajata.

Čeprav tematika ni lahkotna, je njuna energija očitno neustavljiva. Leto 2026 je za Maraayo izjemno plodno, saj sta v kratkem času predstavila več novih projektov. »Če bi bilo po najino, bi vsak teden izdala nekaj novega,« pravita v smehu. »Ampak pesmim moraš dati čas, da zadihajo.« Videospot za novo verzijo pesmi že nabira oglede, oboževalci pa so prepričani, da sta zadela pravo noto.