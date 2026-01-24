Tako veselo je bilo pri Kontrečevih, razlog pa Dejan (VIDEO)

Nina Osenar Kontrec in Dejan Kontrec sta eden najlepših parov pri nas, še lepša pa je njuna ljubezen, ki je prestala nemalo preizkušenj, a se pod njihovo težno zlomila, postala je še močnejša. Kako zelo obožuje svojega moža in očeta svojega sina Marlona, ki je že pravi gospodič, je Nina razkrila tudi na družabnem omrežju. Njen dragi je namreč ravno te dni praznoval rojstni dan, Nina pa mu je ob tej priložnosti postregla s čudovito torto, manjkala ni niti penina, dan pa je pevka in podjetnica začinila še s čudovitim voščilom. »Danes praznuje moj slon, moja ljubezen. Obožujem ga, neskončno ga imam rada,« je dejala Nina in pristavila, da Dejan kljub ravno dopolnjenim 56 letom videti veliko mlajši, s čimer je svojega moža še posebej razveselila. Tako kot s poljubom, ki je sledil voščilu, nato pa so vsi trije upihnili še svečki na Dejanovi torti.

Kako zelo sta si zakonca Kontrec predana in kako sta povezana, je Nina sicer povedala že večkrat. Temnolaska je možu, s katerim sta zaljubljena že več kot desetletje, nedolgo nazaj pa sta si obljubila še večno zvestobo, neizmerno hvaležna, da ji je pomagal skozi najtežje trenutke njenega življenja. Ko je pred leti nenadoma zbolela za hudo obliko sindroma kronične utrujenosti, ko ni mogla niti vstati iz postelje, je bil namreč ravno nekdanji hokejist tisti, ki je prevzel levji delež skrbi za njunega sina, skrbel pa je seveda tudi zanjo. Dejanu vse najboljše seveda želimo tudi v uredništvu Slovenskih novic, celotni družinici pa obilo veselih in razigranih trenutkov.