  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBJAVILA JE OGLAS

Tako visoko plačo za svojo »desno roko« ponuja nekdanja slovenska vrhunska plavalka

Sara Isaković išče osebo, ki bi prevzela pomemben del operativnega in digitalnega vodenja njene blagovne znamke.
Sara Isaković. FOTO: Jože Suhadolnik

Sara Isaković. FOTO: Jože Suhadolnik

Sara Isaković. FOTO: Jože Suhadolnik

Sara Isaković. FOTO: Jože Suhadolnik

Sara Isaković. FOTO: Voranc Vogel

Sara Isaković. FOTO: Voranc Vogel

Zaposlitveni oglas. FOTO: Posnetek Zaslona

Zaposlitveni oglas. FOTO: Posnetek Zaslona

Zaposlitveni oglas. FOTO: Posnetek Zaslona

Zaposlitveni oglas. FOTO: Posnetek Zaslona

Sara Isaković. FOTO: Jože Suhadolnik
Sara Isaković. FOTO: Jože Suhadolnik
Sara Isaković. FOTO: Voranc Vogel
Zaposlitveni oglas. FOTO: Posnetek Zaslona
Zaposlitveni oglas. FOTO: Posnetek Zaslona
Kaja Grozina
 6. 5. 2026 | 17:59
3:32
A+A-

Nekdanja vrhunska plavalka in dobitnica srebrne olimpijske medalje Sara Isaković je danes uspešna psihologinja, predavateljica in podjetnica, ki deluje na področju psihološke pripravljenosti, obvladovanja stresa in doseganja optimalne zmogljivosti. V teh dneh je na družbenem omrežju LinkedIn in Instagram objavila zaposlitveni oglas, ki je pritegnil precej pozornosti predvsem zaradi višine ponujene plače.

Isakovićeva išče vodjo digitalnega marketinga in operative, ki bi postal pomemben del njene ekipe. V oglasu je navedeno, da bruto plača znaša med 2600 in 3200 evri, odvisno od izkušenj kandidata, dodatno pa ponujajo še nagrajevanje glede na dosežene rezultate, mentorstvo, možnost delnega dela od doma in sredstva za dodatna izobraževanja. V objavi na Instagramu je zapisala, da išče svojo »desno roko«, osebo, ki bo prevzela operativni del njenega poslovanja in omogočila nadaljnjo rast blagovne znamke. »Iščem osebo, ki bo prevzela operativo moje znamke - od Shopify trgovine, pristajalnih strani, e-mail avtomatizacije, podpore strankam in analitike do koordinacije projektov,« je zapisala.

Zaposlitveni oglas. FOTO: Posnetek Zaslona
Zaposlitveni oglas. FOTO: Posnetek Zaslona

Sara Isaković. FOTO: Voranc Vogel
Sara Isaković. FOTO: Voranc Vogel
Iz oglasa je razvidno, da ne gre zgolj za klasično marketinško delovno mesto, temveč za precej široko zastavljeno funkcijo, ki vključuje digitalni marketing, organizacijo projektov, upravljanje spletnih platform, pripravo vsebin in sodelovanje pri razvoju poslovne strategije. Od kandidata pričakujejo najmanj dve leti izkušenj na področju e-trgovine ali digitalnega marketinga, dobro poznavanje platforme Shopify, izkušnje z e-mail marketing orodji ter vsakodnevno uporabo orodij umetne inteligence. V razpisu so precej neposredni tudi pri tem, komu delo ni namenjeno. »To ni pozicija za junior kader brez izkušenj s Shopifyjem ali e-mail marketingom, prav tako ni za ljudi, ki ne želijo delati operativno,« je zapisano v oglasu.

Razvija digitalne programe, spletna izobraževanja in predavanja 

Sara Isaković. FOTO: Jože Suhadolnik
Sara Isaković. FOTO: Jože Suhadolnik
Sara Isaković je širši javnosti najbolj znana kot prva slovenska plavalka z olimpijsko medaljo. Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 je osvojila srebro na 200 metrov prosto in se zapisala med najuspešnejše slovenske športnice. Po koncu športne kariere se je posvetila študiju psihologije. Diplomirala je iz psihologije na University of California Berkeley, kasneje pa magistrirala iz performance psihologije v ZDA. Danes sodeluje s športniki, podjetji, vodstvenimi ekipami in posamezniki, pri katerih se osredotoča na obvladovanje pritiska, psihološko odpornost, samozavest in učinkovito delovanje v zahtevnih situacijah.

Zaposlitveni oglas. FOTO: Posnetek Zaslona
Zaposlitveni oglas. FOTO: Posnetek Zaslona

Na svoji spletni strani poudarja, da ljudi uči, »kako ostati miren, osredotočen in učinkovit tudi pod največjim pritiskom«. V zadnjih letih razvija predvsem digitalne programe, spletna izobraževanja in predavanja, povezana z uspešnostjo, psihološko stabilnostjo in dobrim počutjem. Veliko pozornosti namenja tudi tematiki vpliva digitalnega okolja na otroke in družine. Med drugim je pripravila spletni program za starše z naslovom »Preden telefon postane problem«, v katerem se ukvarja z vprašanji uporabe telefonov, družbenih omrežij in vpliva tehnologije na razvoj otrok.

Več iz teme

Sara Isakovićplačamarketingzaposlitveni oglas
ZADNJE NOVICE
17:32
Novice  |  Slovenija
KATJA KOKOT

Stevanovićevi poslanki grozijo: »Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo!« (FOTO)

Poslanka Katja Kokot ocenjuje, da avtor pisma prihaja z levega političnega pola, vendar tega ni z ničemer podkrepila.
6. 5. 2026 | 17:32
17:31
Novice  |  Slovenija
PO PETNAJSTIH LETIH

Čustveno slovo, znana dolenjska gostilna končuje svojo pot po petnajstih letih

Lokal zapirajo zaradi bolezni.
6. 5. 2026 | 17:31
17:17
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA BREZ PRIMERE

Mati, ki je zadušila dojenčka, obsojena na 15 let! Poslali so jo v zapor

To, kar se je zgodilo dojenčku, je šokiralo cel kraj.
6. 5. 2026 | 17:17
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
MOŽGANI

Pametnejši računalniki, neumnejši ljudje

Raziskave kažejo, da uporaba orodij umetne inteligence slabša kognitivne sposobnosti.
Veso Stojanov6. 5. 2026 | 17:00
16:37
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Umrl je človek, ki je za vedno spremenil televizijo

Ted Turner, pionir kabelske televizije, je umrl pri 87 letih. Bil je ustanovitelj televizijske mreže CNN.
6. 5. 2026 | 16:37
16:27
Novice  |  Slovenija
V PREDSEDNIŠKI PALAČI

Nataša Pirc Musar dobila čisto poseben obisk, prislužila si je celo objem (FOTO)

Običaj, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško, simbolizira obnovo življenja, prihod pomladi in utrjevanje prijateljskih vezi med narodoma.
6. 5. 2026 | 16:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Slovenska agencija za mlade išče prav vas!

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki