Tako visoko plačo za svojo »desno roko« ponuja nekdanja slovenska vrhunska plavalka

Nekdanja vrhunska plavalka in dobitnica srebrne olimpijske medalje Sara Isaković je danes uspešna psihologinja, predavateljica in podjetnica, ki deluje na področju psihološke pripravljenosti, obvladovanja stresa in doseganja optimalne zmogljivosti. V teh dneh je na družbenem omrežju LinkedIn in Instagram objavila zaposlitveni oglas, ki je pritegnil precej pozornosti predvsem zaradi višine ponujene plače.

Isakovićeva išče vodjo digitalnega marketinga in operative, ki bi postal pomemben del njene ekipe. V oglasu je navedeno, da bruto plača znaša med 2600 in 3200 evri, odvisno od izkušenj kandidata, dodatno pa ponujajo še nagrajevanje glede na dosežene rezultate, mentorstvo, možnost delnega dela od doma in sredstva za dodatna izobraževanja. V objavi na Instagramu je zapisala, da išče svojo »desno roko«, osebo, ki bo prevzela operativni del njenega poslovanja in omogočila nadaljnjo rast blagovne znamke. »Iščem osebo, ki bo prevzela operativo moje znamke - od Shopify trgovine, pristajalnih strani, e-mail avtomatizacije, podpore strankam in analitike do koordinacije projektov,« je zapisala.

Razvija digitalne programe, spletna izobraževanja in predavanja

Iz oglasa je razvidno, da ne gre zgolj za klasično marketinško delovno mesto, temveč za precej široko zastavljeno funkcijo, ki vključuje digitalni marketing, organizacijo projektov, upravljanje spletnih platform, pripravo vsebin in sodelovanje pri razvoju poslovne strategije. Od kandidata pričakujejo najmanj dve leti izkušenj na področju e-trgovine ali digitalnega marketinga, dobro poznavanje platforme Shopify, izkušnje z e-mail marketing orodji ter vsakodnevno uporabo orodij umetne inteligence. V razpisu so precej neposredni tudi pri tem, komu delo ni namenjeno. »To ni pozicija za junior kader brez izkušenj s Shopifyjem ali e-mail marketingom, prav tako ni za ljudi, ki ne želijo delati operativno,« je zapisano v oglasu.

Sara Isaković je širši javnosti najbolj znana kot prva slovenska plavalka z olimpijsko medaljo. Na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 je osvojila srebro na 200 metrov prosto in se zapisala med najuspešnejše slovenske športnice. Po koncu športne kariere se je posvetila študiju psihologije. Diplomirala je iz psihologije na University of California Berkeley, kasneje pa magistrirala iz performance psihologije v ZDA. Danes sodeluje s športniki, podjetji, vodstvenimi ekipami in posamezniki, pri katerih se osredotoča na obvladovanje pritiska, psihološko odpornost, samozavest in učinkovito delovanje v zahtevnih situacijah.

Na svoji spletni strani poudarja, da ljudi uči, »kako ostati miren, osredotočen in učinkovit tudi pod največjim pritiskom«. V zadnjih letih razvija predvsem digitalne programe, spletna izobraževanja in predavanja, povezana z uspešnostjo, psihološko stabilnostjo in dobrim počutjem. Veliko pozornosti namenja tudi tematiki vpliva digitalnega okolja na otroke in družine. Med drugim je pripravila spletni program za starše z naslovom »Preden telefon postane problem«, v katerem se ukvarja z vprašanji uporabe telefonov, družbenih omrežij in vpliva tehnologije na razvoj otrok.