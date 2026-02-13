  • Delo d.o.o.
URŠKA GROS

Tako vroče posnetke na družbenih omrežjih objavlja letošnja tekmovalka Kmetije (VIDEO)

Nekateri jo spodbujajo, drugi pa opozarjajo, da gre vendarle za mamo dveh otrok.
Urška Gros na družbenih omrežjih deli vroče posnetke. FOTO: Posnetak zaslona
Urška Gros na družbenih omrežjih deli vroče posnetke. FOTO: Posnetak zaslona
K. G.
 13. 2. 2026 | 12:04
 13. 2. 2026 | 12:16
1:42
A+A-

V letošnji sezoni resničnostnega šova Kmetija se poleg taktičnih potez in napetih dvobojev vse bolj razkrivajo tudi zasebne zgodbe tekmovalcev. Odnosi na posestvu postajajo pomemben del igre, gledalci pa podrobno spremljajo tako dogajanje pred kamerami kot tudi objave na družbenih omrežjih.

Največ prahu sta v zadnjih dneh dvignila Ema Dragišić in Jan Zore, ki sta javno potrdila, da sta par. Po številnih ugibanjih sta na družbenem omrežju TikTok objavila skupen video, pod katerim je Ema v komentarjih jasno zapisala, da sta v zvezi. S tem sta potrdila, da se je njuna naklonjenost, ki se je začela med snemanjem šova, nadaljevala tudi po njem. Veliko pozornosti pa je deležna tudi Urška Gros, ki se je v šovu vidno zbližala z Žanom. Njun odnos je komentirala tudi Nuša, ki je pred kamero dejala, da »mu je Urška dala«. Dogajanje dodatno razburkajo Urškine objave na družbenih omrežjih, kjer se predstavlja kot Ula Fox. Na TikToku in Instagramu deli precej intimne in provokativne posnetke, ki jih številni razumejo kot promocijo za njen profil na platformi OnlyFans. Na nekaterih videih se pojavlja v družbi Tamare Korošec, nekdanje tekmovalke šova Ljubezen po domače.

Tokrat se bosta v areni pomerili Ema in Nuša, ki sta prejeli največ glasov sotekmovalcev. Prihajajoči dvoboj ne bo le preizkus spretnosti, temveč tudi pomemben trenutek v razmerjih, ki se letos oblikujejo na posestvu.

KmetijaUrška GrosKmetija 2026Vroči posnetki
13:25
MALA PRINCESA

Priljubljena princ in princesa prvič pokazala hčerko

Brunejski princ Abdul Mateen in njegova žena Anisha, princesa hrvaškega rodu, sta v začetku meseca februarja postala starša.
13. 2. 2026 | 13:25
13:13
NEPRIMERNA PRAKSA

Škandal! Zdravnico urgentne službe ujeli med uživanjem kokaina

Na izredni zdravniški pregled pri specialistu medicine dela še ni bila napotena.
13. 2. 2026 | 13:13
13:10
DAN ZALJUBLJENCEV

Zaljubljenost je biološki vihar

Zajame možgane, hormone, srce in celo prebavila; intenzivna povprečno traja od 12 do 18 mesecev.
13. 2. 2026 | 13:10
13:00
NE BO SE PREDAL

Optimistični Sašo Avsenik: Možganski trening namesto operacije (Suzy)

Zahvalil se je za podporo in pomiril tiste, ki jim je ob novici 'spodneslo tla' pod nogami.
13. 2. 2026 | 13:00
12:51
VOLILNE NAPOVEDI

Presenečenje? To Janšev Mahnič predlaga, če desnosredinska koalicija ne bo dobila večine

Kdo bo s kom in koliko časa?
13. 2. 2026 | 12:51
12:32
KONEC ŠPORTNE POTI

Slovenska olimpijska prvakinja potrdila: Konec je

Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldan ob 16.30 v dvorani Stožice.
13. 2. 2026 | 12:32

OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
