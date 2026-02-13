Tako vroče posnetke na družbenih omrežjih objavlja letošnja tekmovalka Kmetije (VIDEO)

V letošnji sezoni resničnostnega šova Kmetija se poleg taktičnih potez in napetih dvobojev vse bolj razkrivajo tudi zasebne zgodbe tekmovalcev. Odnosi na posestvu postajajo pomemben del igre, gledalci pa podrobno spremljajo tako dogajanje pred kamerami kot tudi objave na družbenih omrežjih.

Največ prahu sta v zadnjih dneh dvignila Ema Dragišić in Jan Zore, ki sta javno potrdila, da sta par. Po številnih ugibanjih sta na družbenem omrežju TikTok objavila skupen video, pod katerim je Ema v komentarjih jasno zapisala, da sta v zvezi. S tem sta potrdila, da se je njuna naklonjenost, ki se je začela med snemanjem šova, nadaljevala tudi po njem. Veliko pozornosti pa je deležna tudi Urška Gros, ki se je v šovu vidno zbližala z Žanom. Njun odnos je komentirala tudi Nuša, ki je pred kamero dejala, da »mu je Urška dala«. Dogajanje dodatno razburkajo Urškine objave na družbenih omrežjih, kjer se predstavlja kot Ula Fox. Na TikToku in Instagramu deli precej intimne in provokativne posnetke, ki jih številni razumejo kot promocijo za njen profil na platformi OnlyFans. Na nekaterih videih se pojavlja v družbi Tamare Korošec, nekdanje tekmovalke šova Ljubezen po domače.

Tokrat se bosta v areni pomerili Ema in Nuša, ki sta prejeli največ glasov sotekmovalcev. Prihajajoči dvoboj ne bo le preizkus spretnosti, temveč tudi pomemben trenutek v razmerjih, ki se letos oblikujejo na posestvu.