NOVI FINANČNI OKVIRJI

Tako vrtoglav znesek bo Luka Dončić zaslužil v novi sezoni

Kljub nižjim prihodkom lige bo še vedno med najbolje plačanimi igralci.
Luka Dončić. FOTO: AFP 
Luka Dončić. FOTO: AFP 
K. G.
 29. 3. 2026 | 18:45
Vodstvo lige NBA je po pregledu financ za leto 2025 določilo novo plačno kapico (salary cap) za sezono 2026/27, ki bo znašala 165 milijonov dolarjev, poroča Delo. To je približno 11 milijonov dolarjev več kot v trenutni sezoni, vendar nekoliko manj od prvotnih napovedi, ki so se gibale okoli 170 milijonov dolarjev. Višina plačne kapice je ključna, saj določa okvir maksimalnih pogodb najboljših igralcev.

Luka Dončić. FOTO: AFP 
Luka Dončić. FOTO: AFP 

Za Luko Dončića to pomeni, da bo po novi maksimalni pogodbi lahko zaslužil do 30 % celotne plačne kapice, kar znaša približno 49,8 milijona dolarjev na sezono. Njegova plača je neposredno odvisna od tega zneska, zato bi ob višji kapici njegov zaslužek še narasel in presegel 50 milijonov dolarjev na leto. Do nekoliko nižje končne številke je prišlo predvsem zaradi manjših prihodkov lige, zlasti pri prodaji pravic lokalnim televizijskim postajam. Zaradi tega imajo moštva na voljo nekoliko manj sredstev za plače, kar vpliva tudi na največje pogodbe v ligi.

Luka Dončić sicer že zdaj sodi med najbolje plačane in najpomembnejše igralce v ligi. V aktualni sezoni zasluži približno 40–43 milijonov dolarjev, odvisno od strukture pogodbe. Poleg tega velja za enega najboljših košarkarjev na svetu – redno dosega vrhunsko statistiko, je vodilni igralec svojega moštva in kandidat za nagrado MVP. Njegova vloga v ligi še naprej raste, prav tako pa tudi njegova tržna vrednost in vpliv na igro.

Več iz teme

Luka DončićLiga NBApogodbanova pogodbakošarka
ZADNJE NOVICE
18:32
Bralci
DETEKTORJI KOVIN

Po našem razkritju dogajanja na Gimnaziji Ledina profesorji nad dijake? Očitali naj bi jim, da »krnijo ugled šole«

Njegovo pričevanje kaže na precejšnjo zmedo, to pa še ni vse.
29. 3. 2026 | 18:32
18:20
Bulvar  |  Šokkast
ČUSTVENI ODZIVI

Ganljiva izpoved slovenskega pevca: Glasba lahko reši življenje (VIDEO)

Zgodbe, ki jih slišijo od oboževalcev, so včasih pretresljive.
29. 3. 2026 | 18:20
18:06
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI POLETI

Svet se klanja »dinastiji Prevc«: poglejte, kaj pravijo o zgodovinskih uspehih v Planici (VIDEO)

Dosežki slovenske skakalne družine so sprožili val navdušenja, ki je močno presegel meje Slovenije.
29. 3. 2026 | 18:06
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Dan za red, fokus in čustveno jasnost

Nepričakovani obrati in mir v srcu: kaj prinaša ponedeljek, 30. marec 2026
Delo UI29. 3. 2026 | 18:00
17:17
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEMČIJA

13-letnik umrl po napadu z nožem: policija prijela očeta, po navedbah prič je imel »roke prekrite s krvjo«

Policija je sprožila obsežno akcijo in kmalu po dogodku prijela očeta otrok, ki so ga našli približno sto metrov od doma.
29. 3. 2026 | 17:17
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ODVISNOST

Ni odnosa, ki bi ga alkohol zares izboljšal

Vsakdo bi se moral zavedati zdravstvenih tveganj, ki jih prinaša prekomerno pitje, breme pa nosijo tudi svojci, družba in država.
Ema Bubanj29. 3. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
