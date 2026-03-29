Tako vrtoglav znesek bo Luka Dončić zaslužil v novi sezoni

Vodstvo lige NBA je po pregledu financ za leto 2025 določilo novo plačno kapico (salary cap) za sezono 2026/27, ki bo znašala 165 milijonov dolarjev, poroča Delo. To je približno 11 milijonov dolarjev več kot v trenutni sezoni, vendar nekoliko manj od prvotnih napovedi, ki so se gibale okoli 170 milijonov dolarjev. Višina plačne kapice je ključna, saj določa okvir maksimalnih pogodb najboljših igralcev.

Za Luko Dončića to pomeni, da bo po novi maksimalni pogodbi lahko zaslužil do 30 % celotne plačne kapice, kar znaša približno 49,8 milijona dolarjev na sezono. Njegova plača je neposredno odvisna od tega zneska, zato bi ob višji kapici njegov zaslužek še narasel in presegel 50 milijonov dolarjev na leto. Do nekoliko nižje končne številke je prišlo predvsem zaradi manjših prihodkov lige, zlasti pri prodaji pravic lokalnim televizijskim postajam. Zaradi tega imajo moštva na voljo nekoliko manj sredstev za plače, kar vpliva tudi na največje pogodbe v ligi.

Luka Dončić sicer že zdaj sodi med najbolje plačane in najpomembnejše igralce v ligi. V aktualni sezoni zasluži približno 40–43 milijonov dolarjev, odvisno od strukture pogodbe. Poleg tega velja za enega najboljših košarkarjev na svetu – redno dosega vrhunsko statistiko, je vodilni igralec svojega moštva in kandidat za nagrado MVP. Njegova vloga v ligi še naprej raste, prav tako pa tudi njegova tržna vrednost in vpliv na igro.