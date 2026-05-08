Takole je na današnji slovesnosti blestela žena župana Jankovića, en detajl je še posebej izstopal (FOTO)

Na današnji slavnostni seji Mestnega sveta MOL v počastitev jutrišnjega mestnega praznika se je na Ljubljanskem gradu zbrala smetana iz političnega in kulturnega življenja, iz prve vrste pa je dogajanje spremljala seveda tudi soproga ljubljanskega župana Zorana Jankovića Mija Janković. Ta je v življenju prvega moža Ljubljane velika opora in spodbuda že dolga desetletja, poročena sta že dobrih 50 let, poznata pa se še veliko dlje - iz srednješolskih klopi. Mija Janković je za današnjo proslavo izbrala precej sproščen hlačni kostim v svetlih pomladnih odtenkih, ki ga je popestrila z izstopajočimi in izredno modnimi salonarji. Konice čevljev so krasile zlate zakovice, mladosten detajl, ki je eden večjih letošnjih modnih hitov. Ženstveni salonarji, ki jih krasijo zakovice, namreč združujejo eleganco in uporniški pridih, takšne modele pa videvamo pri luksuznih znamkah, kot so Valentino, Gucci, Louis Vuitton, Christian Louboutin in Casadei. Modni poznavalci prisegajo na modele v črni, bež ali rdeči barvi, kjer kovinski detajli pridejo še bolj do izraza.

Od 700 do 1000 evrov

Katere znamke je obutev, ki si jo je za slovesnost izbrala Mija Janković, ni znano, zelo podobni modeli, ki jih lahko najdemo na spletu, nosijo podpis Gucci in stanejo okrog 700 evrov ter Christian Louboutin. Za slednje je treba odšteti še kakšnega stotaka do dva več. Za obutev s podpisom Christian Louboutin je sicer značilen rdeč podplat, ki krasi veliko večino (ne pa vseh) čevljev te modne znamke. Nastal je popolnoma po naključju, postal pa simbol prestiža, prepoznaven povsod po svetu. »Legenda« o rdečih podplatih pa gre takole: »Modni oblikovalec, ki je leta 1993 pripravljal novo kolekcijo čevljev, z enim modelom ni bil zadovoljen. Zdelo se mu je, da nekaj manjka. Nato je opazil sodelavkino rdečo stekleničko laka za nohte – in naredil potezo, ki je postala legendarna. Podplat čevlja je preprosto pobarval z rdečim lakom.« Rezultat je bil drzen, glamurozen in takoj prepoznaven videz, ki je postal zaščitni znak ene najbolj luksuznih znamk obuval na svetu.

FOTO: Voranc Vogel