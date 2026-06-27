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Takole se hladi razgaljena Saša Lendero (FOTO)

Ta konec tedna se obetajo vročinski rekordi.
Saša Lendero se je znašla in ubežala vročini (fotografija je srhivska). FOTO: Osebni Arhiv
Saša Lendero se je znašla in ubežala vročini (fotografija je srhivska). FOTO: Osebni Arhiv
S. N.
 27. 6. 2026 | 12:43
1:23
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Vstopili smo v najbolj vroč konec tedna tega meseca, ko se bodo po napovedih vremenoslovcev temperature nevarno približale štiridesetici. Danes bodo najvišje dnevne temperature od 33 do 37 stopinj Celzija, jutri od 34 do 38, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso). Zdravstveni delavci ob tem svarijo, da se v najbolj vročem delu dneva ni priporočljivo zadrževati na prostem, še posebej ne na soncu, raje ostanimo v klimatiziranih prostorih, pijmo dovolj tekočine in uživajmo lahko hrano. Obiščemo lahko tudi kakšno kopališče in olajšanje poiščemo v hladni vodi.  

To je storila tudi ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenic Saša Lendero, ki je objavila fotografijo, zaradi katere pa bo marsikomu prej postalo še bolj vroče, kot da bi se ohladil. Na njen namreč svetlolaska v minimalističnih kopalkah uživa v bazenu s hladno pijačo v roki. »Jaz sem se za danes in jutri uspela znajti. Potem pa bom, tako kot večina, spet iskala senco, prepih, reko, jezero, potok, cev za zalivanje ... ali pa vsaj lavor z mrzlo vodo,« ja zapisala ob fotografijo in sledilce ob tem povprašala: »Koliko stopinj kaže zdajle pri vas?«

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