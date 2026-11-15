Takole so rezultate pričakali pri Mescu: sline se vam bodo pocedile (FOTO)

Ob 19. uri se je zaprlo več kot 3000 volišč, na katerih so volivci devetič v samostojni Sloveniji izbirali nova občinska vodstva. Po zaprtju volišč je prve delne izide glasovanja na lokalnih volitvah pričakovati po 20. uri, v 45 občinah z le enim županskim kandidatom pa so novoizvoljeni župani že znani. Županska tekma je letos posebej zanimiva v Ljubljani in Mariboru.
Luka Mesec je s svojo ekipo rezultate volitev pričakal v hotelu Union. Že pred 18. uro v štab prišli podpret nekateri vidni obrazi Levice, med njimi nekdanji minister Simon Maljevac, Sara Štiglic in Biserka Marolt Meden. Zbrana družba je bila postrežena z dobrotami od slanih do sladkih prigrizkov.
Luka Mesec je sicer svoj glas oddal ob 10.30 na volišču na Osnovni šoli Vodmat. Mesec se prvič poteguje za mesto župana Mestne občine Ljubljana.
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