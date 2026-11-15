Takole so rezultate pričakali pri Mescu: sline se vam bodo pocedile (FOTO)

Ob 19. uri se je zaprlo več kot 3000 volišč, na katerih so volivci devetič v samostojni Sloveniji izbirali nova občinska vodstva. Po zaprtju volišč je prve delne izide glasovanja na lokalnih volitvah pričakovati po 20. uri, v 45 občinah z le enim županskim kandidatom pa so novoizvoljeni župani že znani. Županska tekma je letos posebej zanimiva v Ljubljani in Mariboru.

Luka Mesec je s svojo ekipo rezultate volitev pričakal v hotelu Union. Že pred 18. uro v štab prišli podpret nekateri vidni obrazi Levice, med njimi nekdanji minister Simon Maljevac, Sara Štiglic in Biserka Marolt Meden. Zbrana družba je bila postrežena z dobrotami od slanih do sladkih prigrizkov.

FOTO: S. N.

FOTO: S. N.

FOTO: S. N.

Luka Mesec je sicer svoj glas oddal ob 10.30 na volišču na Osnovni šoli Vodmat. Mesec se prvič poteguje za mesto župana Mestne občine Ljubljana.