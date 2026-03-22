Takole sta v štab prišli mama in sestra Tine Gaber (FOTO)

Žena predsednika vlade Roberta Goloba, Tina Gaber Golob je svojo družino, vključno z mamo, večkrat pokazala na družbenih omrežjih. O njeni mami in sestri v javnosti ni veliko podrobnosti, saj skrbita za zasebnost, Tina pa občasno deli utrinke s praznovanj in skupnih trenutkov. Tokrat pa sta se obe pojavili v štabu Gibanja Svobode, ki je bil v ljubljanski Cvetličarni. Mama Mateja in sestra Urška sta prišli pred razglasitvijo rezultatov.

Urška Gaber. FOTO: S. N.

Mama Tine Gaber Golob. FOTO: S. N.

V Cvetličarni, kjer so se v Gibanju Svoboda zbrali že ob prejšnjih volitvah, pripravljajo večer v slogu, ki ga je stranka vzpostavila leta 2022 – energičen, odprt in z jasno željo po slavju. Takrat so dosegli prepričljivo zmago s 34,45 odstotka glasov in osvojili kar 41 mandatov. Spomin na tisti večer je še živ, čeprav predsednika Roberta Goloba zaradi bolezni ni bilo med zbranimi – se je pa podpornikom oglasil prek videoprenosa.