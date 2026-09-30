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LJUBEZENSKI SPOMIN

Takrat je Darja Gajšek zajokala, presenečenje njenega Alena je bilo popolno (VIDEO)

Njen mož Alen je za poročni dan pripravil nekaj, česar Darja ni pričakovala. Posnetek tega trenutka jo gane še danes.
Darja Gajšek v ŠOKkastu. FOTO: S. N.
Darja Gajšek v ŠOKkastu. FOTO: S. N.
A. G.
 30. 9. 2026 | 17:10
2:46
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Darja Gajšek in njen mož Alen Jankovič sta pred osmimi leti stopila pred oltar in začela skupno zakonsko pot. Njuna poroka je bila prepletena s številnimi čustvenimi trenutki, med najbolj nepozabnimi pa je zagotovo ostalo presenečenje, ki ga je Alen pripravil za svojo nevesto. Darja, ki jo javnost pozna kot pevko, voditeljico in eno najbolj prepoznavnih obrazov domače zabavne scene, je tudi po osmih letih na ta dan še vedno močno čustveno navezana. Ob obletnici je na Facebooku delila videoposnetek in ob njem zapisala: »Izpred osmih let. Spomin, ki ostaja za vedno. Nekateri trenutki zares postanejo večni. Osem let od najine pravljice in ob gledanju tega videa še vedno podoživljam vsako čustvo tistega dne.«

Poseben trenutek poroke je bil pripravljen tako, da Darja ni vedela, kaj jo čaka. S prevezo čez oči je najprej poslušala Alenov govor, v katerem ji je spregovoril o njuni ljubezni in skupnem življenju. Njegove besede so bile zelo osebne in čustvene. Darji je povedal, da ne more vedeti, ali jo bo ljubil do konca njenega življenja, lahko pa ji obljubi, da jo bo ljubil do konca svojega. Po govoru je sledilo še eno presenečenje – Alen ji je zapel pesem. Toda to še ni bil vrhunec presenečenja.

Ko je snela prevezo, je zajokala

Po njegovem nastopu je Alen Darji odstranil prevezo z oči. Pred njo se je razkrilo presenečenje, ki ga očitno ni pričakovala. Na njuno poroko je namreč povabil Nove fosile, skupino, katere glasbo Darja zelo ceni in spoštuje. Ko jih je zagledala, so jo preplavila čustva. Presenečenje je bilo tako veliko, da se je v solzah sesedla na tla.

Za Darjo tako ni šlo zgolj za glasbeni nastop, ampak za trenutek, v katerem je Alen pokazal, kako dobro jo pozna in kaj ji veliko pomeni.

Osem let pozneje spomin še vedno živi

Darja je ob obletnici s svojim zapisom pokazala, da čustva tistega dne tudi po osmih letih niso zbledela. Ob ogledu posnetka je znova podoživela trenutke, ki so zaznamovali njun poročni dan.

Nekateri dogodki sčasoma postanejo le spomin, drugi pa ostanejo povezani z občutki, ki jih je mogoče priklicati tudi leta pozneje. Pri Darji je očitno prav takšen spomin tudi njena poroka z Alenom – dan, ki ga je zaznamovala ljubezen, moževo presenečenje in glasba skupine, ki ji je že dolgo pri srcu.

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